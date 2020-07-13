【新冠肺炎】7旬伯伯從内地返港　家人憂染疫拒進家門被送隔離中心

▲ 伯伯最後被送往隔離中心。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，九龍東及沙田更加是高危地區群組。本港1名70多歲伯伯，昨日從廣東中山返港，本來打算回到位於牛池灣彩雲邨家中隔離，惟其家人擔心他從内地返港染疫，拒絕讓伯伯回家，伯伯被逼流落街頭，家人向區議員介入。

70多歲的張姓老翁昨從廣東中山抵港，按照規定需要進行為期14日的家居隔離檢疫。老翁抵達位於牛池灣彩雲邨的寓所時，家人擔心他從内地返港可能會染上新冠肺炎，為了其他家人的安全，老翁的兒子拒絕讓他踏入家門半步。

張翁感到非常無奈，他最後放棄說服家人離開，自己在彩雲商場流連。張翁的兒子最後向區議員沈運華求助，沈運華繼而報警處理，接報的警員身穿保護衣到場，了解情況後，最後衛生署派出車輛到場，將老翁送到隔離營接受觀察。

位於牛池灣的彩雲邨也有人染疫，該邨星辰樓一名40歲男子日前確診，而附近的彩輝邨彩華樓更是第三波疫情的重災區，彩虹邨及坪石邨也相繼有人確診。

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責任編輯：王明芳