【限聚令】林鄭最快傍晚宣布收緊限聚　消息：公眾聚集食肆同枱上限4人

▲ 消息指，特首林鄭月娥料最快今日傍晚召開記者會，親自宣布進一步收緊限聚令。

本港爆發新一波新冠肺炎疫情，今日新增52宗確診個案，當中包括41宗本地個案。據悉，特首林鄭月娥最快傍晚舉行記者會，宣布進一步收緊限聚令等一系列措施。有消息指，政府計劃實施3月限聚令4人防疫措施，包括食肆同枱上限4人、公眾集會不多於4人。

在3月時，本港因輸入確診個案及佛堂群組等感染個案急增，港府在今年3月28日刊憲訂立《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），禁止於公眾地方進行多於4人的羣組聚集會，惟於交通運輸、工作地點、喪禮等而進行的羣組聚集可獲豁免；至於婚禮上，則不得多於20人的羣組聚集，前提是於婚禮上並無供應食物或飲品，當時的措施被視為有效限制社交活動。

多名專家都表示，近日地區感染多宗病例源頭不明，疫情令人擔憂，其中，政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，未來一兩天如果確診數字沒有下降，應該要回復3月的防疫措施，包括在家工作，亦不應舉行書展。

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記者：葉紹堅