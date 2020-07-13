【新冠肺炎】新增11宗輸入個案　包括4人印度返港家庭群組

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君召開記者會交代最新疫情。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續惡化，本港今日新增宗確診個案，創第三波疫情以來單日新增個案新高，包括41宗本地感染個案，21宗與之前確診患者相關個案、20宗感染源頭不明，另亦錄得11宗輸入個案。

今日新增輸入個案如下：

第1476宗：菲律賓海員7月1日離開菲律賓，7月9日感不適，來港後入院

第1486宗：27歲男子7月11日巴基斯坦來港

第1494宗：63歲男子菲律賓來港，暫時未找到源頭

第1495宗：由印度返港的船員，於酒店檢疫送院

第1496宗：30歲印尼女外傭，7月12日乘搭KA876 航班來港

第1499宗：由印度返港的船員，同樣於酒店檢疫送院

第1500宗：一名海員報稱由芬蘭飛抵本港，衞生防護中心需跟患者曾否轉機，現階段仍未聯絡到患者

第1502宗、第1503宗、第1504宗及第1505宗：涉及一名媽媽及3名子女的家庭群組，6月30日經印度專機ET5611返港，包括一名5個月男童、5歲女童、35歲女子及一名10歲女童，其中35歲女子感喉嚨痕，四人均於檢疫中心隔離第12日時，抽口水檢測確診。

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記者：陳正怡