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【上月換腎】資深製作人梁立人逝世終年71歲　電影編劇家協會稱哀悼

社會 16:43 2020/07/13

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梁立人日前於廣州離世。（資料圖片）

曾參與製作多齣知名電視劇，包括《我來自潮州》、《大內群英》，以及《我和殭屍有個約會》等，資深製作人梁立人周六（11日）離世，終年71歲。導演李力持、錢小豪也於社交網站留言悼念，對消息感到突然和傷感。

據悉，梁立人上月曾經換腎，身體正常，然而出院前有低血壓和腸胃炎，一度陷入昏迷需送ICU搶救，前天於廣州離世，消息稱梁立人胞弟會辦理其身後事。

香港電影編劇家協會發公告，對梁立人離世表示哀悼。

梁立人於內地出生，來港後報讀第一期TVB藝訓班，畢業後轉職編劇，行內人專稱「幫主」。他創造本地電視業編劇制度，培育多名編劇，包括韋家輝、張華標、鄭丹瑞等。另外，他也是「九方輸入法」和「快碼輸入法」的發明者。

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責任編輯：吳卓峰

導演 編劇 電視劇 韋家輝 錢小豪 鄭丹瑞 梁立人

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