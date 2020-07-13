【新冠肺炎】再增20宗源頭不明個案 涉註冊護士及餐廳經理【5間高危餐廳名單】
社會 16:51 2020/07/13
本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（13日）新增52宗本地感染個案，當中涉及20宗不明源頭個案。
衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近日的新增本地感染個案患者均曾光顧多間食肆。張竹君公布5間牽涉的高傳播風險餐廳，包括，
- 慈雲山翠河茶餐廳（9位確診）
- 牛池灣彩雲商場的彩龍大酒樓（涉1位工作及1位食客）
- 慈雲山百匯軒（2夫婦、1位食客、涉1位確診者母親）
- 慈雲山薀莎餐廳（餐廳經理及1位食客）
- 上環點心店聚點坊，其中聚點坊的老闆初步確診，其56歲妻子、54歲點心師傅，以及一名任職的士司機的食客，今日也確診。
張竹君表示，涉事的士司機曾接載點心店老闆回家。
個案情況如下：
- 第1477宗個案：地產經紀
- 第1478宗個案：百佳員工
- 第1455宗個案：從事裝修
- 第1483及1497宗個案：兼職的士司機
- 第1513宗個案：93歲女於伊利沙白醫院確診，曾住普通科病房 詳情即睇：https://bit.ly/3ese7bA
- 第1506宗個案：註冊護士，於油麻地聖心癌症專科中心工作，最後上班日期為7月7日
- 第1517及1520宗個案為夫婦
- 第1514宗個案：慈雲山薀莎餐廳經理
- 第1515個案：曾到百匯軒酒樓
- 第1520個案：於荃灣如心酒店工作
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記者：郭家穎