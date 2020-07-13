【新冠肺炎】再增20宗源頭不明個案　涉註冊護士及餐廳經理【5間高危餐廳名單】 

▲ 本港再增20宗源頭不明個案。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（13日）新增52宗本地感染個案，當中涉及20宗不明源頭個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近日的新增本地感染個案患者均曾光顧多間食肆。張竹君公布5間牽涉的高傳播風險餐廳，包括，

慈雲山翠河茶餐廳（9位確診）

牛池灣彩雲商場的彩龍大酒樓（涉1位工作及1位食客）

慈雲山百匯軒（2夫婦、1位食客、涉1位確診者母親）

慈雲山薀莎餐廳（餐廳經理及1位食客）

上環點心店聚點坊，其中聚點坊的老闆初步確診，其56歲妻子、54歲點心師傅，以及一名任職的士司機的食客，今日也確診。

張竹君表示，涉事的士司機曾接載點心店老闆回家。

個案情況如下：

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記者：郭家穎