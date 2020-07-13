車房爆炸3死案件續審　專家指維修石油氣缸須具認可資格

▲ 案件於高等法院續審。（資料圖片）

2015年慈雲山車房爆炸誤殺案今（13日）於高等法院續審。職業訓練局卓越培訓發展中心前主管供稱，維修石油氣缸的工序，除了必須在機電署認可的工場進行外，亦必須配備手提石油氣感應器，亦只有第1類勝任人士才有資格維修缸內配件。

職業訓練局卓越培訓發展中心（汽車業）前中心主管阮偉明今以專家身分作供，阮指根據有關維修汽車石油氣缸的專業資格要求，維修石油氣缸的工序除了必須在機電署認可的工場進行外，亦必須配備手提石油氣感應器。

阮又供稱，第6類勝任人士只可拆除石油氣缸，但要移動缸內的配件，甚至只是觸碰開關掣，都必須第1類勝任人士才有資格。阮又指，通常在拆除石油氣缸前，都會先使用氮氣驅除石油器，被問及有否聽過坊間有人於維修石油氣缸前，為免石油氣液體氣化而會先將油缸冷卻，他表示沒有聽過有關說法。

根據控方早前於開案陳詞中指，案發時在場的被告黎駿豪（37歲），及兩名死者胡漢偉及陳錦波均沒有配備第1類或第6類勝任人士資格，而被告雖然曾修讀第6類勝任人士的培訓課程，但由於他在課程中的燃料供應系統的實習中不合格，因此未能取得有關資格。

涉案被告黎駿豪被控於2015年4月26日在香港，因嚴重疏忽而非法殺死3名死者胡漢偉、陳錦波及伍靄霞，即被告在檢查和修理的士ER7778時，對身處附近的3名死者負有謹慎責任，但被告違反了該謹慎責任，沒有採取足夠步驟確保的士的油缸沒有石油氣漏出，以及確保萬一有石油氣漏出時不會起火，此等違反責任構成嚴重疏忽，亦是3名死者死亡的重大原因。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝