涉六四集會煽惑非法集會　黎智英等13人被控准保釋9月再訊

▲ （左起）黎智英、郭永健、蔡耀昌、趙恩來、鄒幸彤、陳皓桓、李卓人、何俊仁、梁錦威、梁耀忠、張文光、麥海華及尹兆堅到西九龍裁判法院應訊。（陳國峰攝）

今年支聯會申請於維園舉辦六四燭光集會，警方以疫情風險為由發出反對通知書，當日壹傳媒創辦人黎智英、支聯會常委李卓人等共13人涉進入維園悼念六四，各被票控非法煽惑他人參與未經批准集結，案件今（13日）於西九龍 裁判法院提堂。13名被告暫時毋須答辯，案件押後至9月15日再訊。

被告依次為李卓人、何俊仁、蔡耀昌、黎智英、陳皓桓、尹兆堅、梁耀忠、張文光、郭永健、梁錦威、趙恩來、麥海華及鄒幸彤。13人被票控於2020年6月4日，在香港維多利亞公園非法煽惑其他不知名人士，明知而參與1個未經批准集結。

案件今午提堂，控方申請押後案件作進一步調查，13名被告暫時毋須答辯，不反對保釋。

裁判官指，控方選擇以傳票形式控告各人，傳票不可能要求被告以現金等保釋外出，案件押後至9月15日再訊。

開庭前，13人於法院地下與聲援人士叫喊口號，指事件涉政治檢控。李卓人發言指，六四集會舉辦30年來未有間斷，今年首次遭警方反對，其決定違反公民及政治權利國際公約所指，有違個人集會自由。

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記者：林欣樂