【新冠肺炎】HKTV發Home office嚴謹指引　員工不可離家三聲內須接聽電話

▲ 香港電視（HKTV）今日（13日）向員工發出內部電郵指，推出100%「在家工作」計劃。

本港爆發第3波新冠肺炎疫情，多宗本地確診個案湧現。香港電視（HKTV）今日（13日）向員工發出內部電郵指，為保障員工及社區，減低感染及傳染機會，推出100%「在家工作」計劃，當中不少要求十分嚴謹。

電郵指，如員工選擇參與此計劃，必須簽署承諾「在家工作」期間：

1. 「在家工作」當日（全日）: 絕對不能離家出外，即使是散步、用膳、購物也不可以，更加不可以外出與朋友飯聚、行街、行山、 娛樂及消遣活動如戲院睇戲、商場購物等。

2. 星期六、日及公眾假期 : 只可外出購買必需品，亦不可外出與朋友飯聚、行街、行山、 娛樂及消遣活動如戲院睇戲、商場購物等。

3. 「在家工作」的同事必須嚴格遵守相關的守則，包括於辦公時間內 :

將手提電話設定為響鬧模式，並於電話鈴聲三聲之內接聽電話

將公司直線電話轉駁至其手提電話

若公司未能透過手提電話聯絡同事，會致電其家居電話

如需進行視像會議，必須確保其視像鏡頭操作正常，並於會議進行期間啟動

4. 人才管理部會不時隨機抽樣，致電同事手機及家居電話，以確認其身處位置。如有發現同事違反以上守則，有關同事會受到嚴重處分甚至解僱。

HKTV回應TOPick查詢時證實有關通告是集團的「留家工作」指引，讓員工可以自行選擇「留家工作」或返回公司工作。HKTV表示，對於近日新型冠狀病毒出現持續本土爆發，多位醫生及專家均呼籲大家避免外出及聚餐。

HKTV又指這次Work From Home的安排，是希望為保障同事及社區，減低感染及傳染機會；因此，集團不希望同事日間留家工作，但其餘時間則照舊外出及聚餐，這對於減低「受感染」及「傳染」機會並無幫助。

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責任編輯:吳梓楓