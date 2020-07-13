【新冠肺炎】有確診者曾到西九龍捐血站捐血　伊利沙伯醫院一名長期病患者已接受其血小板

▲ 一名曾於7月5日到西九龍捐血站捐血人士確診新冠肺炎。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（13日）新增52宗本地感染個案，當中涉及20宗不明源頭個案。

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫指，第1509名確診者曾於7月5日到西九龍捐血站捐血人士確診新冠肺炎，當日有85名捐血者到場，站內有14名工作人員，其中4位與該名病人有接觸。

香港紅十字會輸血服務中心表示，昨日（12日）接獲捐血者通知，曾於7月5日到西九龍捐血站捐血。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指患者於7月9日發病，認為應該不是在傳染期中。紅十字會指現正跟進相關個案，暫時得悉有一名於伊利沙伯醫院的長期病患者病人曾接受該名確診捐血者的血小板，暫時情況穩定。劉家獻指醫院會跟進病人情況，並安排他於隔離病房進行測試。

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劉家獻續指南韓都有新冠病毒確診者捐血案例，而紅十字會專家認為，經由血液感染新冠肺炎病毒機會非常細。他又指如捐血者於捐血後得悉自己確診，應盡快通知捐血中心，以避免血液被其他病人使用。

劉家獻又提到，紅十字會捐血中心已經採取嚴格的感染控制措施，自3月16日起，所有曾經離港人士，不論任何目的地，須在扺港當日起暫緩捐血28 日。而曾與確診個案有密切接觸的人士，亦需暫緩捐血28日。中心又竭力提供安全的捐血環境，所有捐血點皆遵行醫療服務處所的防疫措施，市民進入捐血站需佩帶口罩，並先量體溫及消毒雙手，站內設施亦加強消毒清潔，以確保捐血者及血液安全。

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記者：郭家穎