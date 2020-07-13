【新冠肺炎】翠河群組累計9人染疫 收銀員2歲孫女及最少兩名食客中招

▲ 慈雲山中心翠河群組累計9人染疫， 收銀員2歲孫女及最少兩名食客中招。

本港今日新增41宗本地感染個案，創第三波疫情以來新高，21宗與之前確診患者相關個案、20宗感染源頭不明，當中慈雲山中心翠河茶餐廳再多5宗確診及相關確診個案，包括一名員工及至少2名食客受感染。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，新增個案涉多間食肆，呼籲過去一兩星期曾到訪有關食肆的人士，如感不適應及早求醫。

張竹君稱，翠河茶餐廳再多一名41歲女員工確診，屬第1519宗確診個案，擔任收銀、樓面工作；而早前第1430宗確診翠河茶餐廳兼職女收銀員，其28歲女兒(第1507宗)及2歲孫女(第1508宗)亦確診。

而早前第1444宗確診的患者曾到過翠河茶餐廳，與今日確診的第1484宗的48歲女子一同進餐。而第1440宗確診個案的太太、兒子亦確診，分別涉及第1521宗確診46歲女子及第1522宗19歲男子。

換言之，慈雲山中心翠河茶餐廳群組至今已有9宗確診個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，新增個案涉多間食肆，呼籲過去一兩星期曾到訪有關食肆的人士，如感不適應及早求醫。

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記者：陳正怡