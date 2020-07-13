  • 32°C
香港時間 : 2020713日 (週一) 18:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 陳奕迅 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】翠河群組累計9人染疫 收銀員2歲孫女及最少兩名食客中招

社會 17:05 2020/07/13

分享：

熱門 陳奕迅 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

慈雲山中心翠河群組累計9人染疫， 收銀員2歲孫女及最少兩名食客中招。

本港今日新增41宗本地感染個案，創第三波疫情以來新高，21宗與之前確診患者相關個案、20宗感染源頭不明，當中慈雲山中心翠河茶餐廳再多5宗確診及相關確診個案，包括一名員工及至少2名食客受感染。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，新增個案涉多間食肆，呼籲過去一兩星期曾到訪有關食肆的人士，如感不適應及早求醫。

張竹君稱，翠河茶餐廳再多一名41歲女員工確診，屬第1519宗確診個案，擔任收銀、樓面工作；而早前第1430宗確診翠河茶餐廳兼職女收銀員，其28歲女兒(第1507宗)及2歲孫女(第1508宗)亦確診。

而早前第1444宗確診的患者曾到過翠河茶餐廳，與今日確診的第1484宗的48歲女子一同進餐。而第1440宗確診個案的太太、兒子亦確診，分別涉及第1521宗確診46歲女子及第1522宗19歲男子。

換言之，慈雲山中心翠河茶餐廳群組至今已有9宗確診個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，新增個案涉多間食肆，呼籲過去一兩星期曾到訪有關食肆的人士，如感不適應及早求醫。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡

疫情 張竹君 衞生防護中心 慈雲山 新冠肺炎疫情 茶記冰室

最高瀏覽

【星二代】碧咸長子宣布娶《變形金剛4》女主角　21歲Brooklyn：我承諾會成為最佳老公
11:03 2020/07/12
【星二代】碧咸長子宣布娶《變形金剛4》女主角　21歲Brooklyn：我承諾會成為最佳老公
【婚後真相】拍拖1年男方堅拒婚前性行為　妻新婚夜驚揭丈夫陰莖僅3cm好失望
17:13 2020/07/11
【婚後真相】拍拖1年男方堅拒婚前性行為　妻新婚夜驚揭丈夫陰莖僅3cm好失望
【愛滋病外勞】印尼女看護擁5男友輪流發生性關係　懷孕欲墮胎不成揭發患愛滋潛逃被捕
16:50 2020/07/12
【愛滋病外勞】印尼女看護擁5男友輪流發生性關係　懷孕欲墮胎不成揭發患愛滋潛逃被捕