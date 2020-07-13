【新冠肺炎】12名患者情況危殆或嚴重　再多3人康復出院

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，今日（13日） 新增52宗確診個案，當中41宗為本地感染個案。醫管局表示，今日再多3名病人出院，至今共有1,217人康復出院；而在過去24小時接獲88宗懷疑個案的呈報，目前有352位病人正在隔離病房留醫。

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醫管局指，截至今日中午12時，有241名確診者分別在12家公立醫院留醫，當中5名病人危殆（包括第宗595﹑1315﹑1341﹑1401及1450個案）；7人情況嚴重（第1269﹑1306﹑1322﹑1350﹑1439﹑1443及1463宗個案）；其餘229名病人情況穩定。

局方稱，截至今日早上9時，公立醫院負壓病牀數量為1,157張，使用率58%；負壓病房615間，使用率67%。

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記者：陳曉瑩