【新冠肺炎】伊院內科女病人院內確診　一名醫護接觸該病人時沒穿全套保護衣

▲ 劉家獻指伊利沙伯醫院一內科女病人院內確診。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（13日）新增52宗本地感染個案，當中涉及20宗不明源頭個案。

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（13日）指伊利沙伯醫院一名內科女病人昨晚（12日）於院內確診，當時因為長期病患經急症室入院，入院時沒有上呼吸道感染病徵及發燒，故被安排入住普通病房。醫院同晚接到通知指該名病人確診，並立即將她隔離病房。

醫院追蹤接觸過這位病人的醫護人員，發現其中一位醫護為病人抽取鼻咽樣本時，並沒有穿着全套的個人保護衣，只有戴上外科口罩和手套，因此會被列為緊密接觸者，送至檢疫中心隔離觀察。另外有35名醫護人員都接觸及照顧過此病人，但由於他們都有穿上全套保護裝備，故只需要接受14天的醫學觀察。

而有10位病人與該名病人曾於同一個病格，其中一位病人因自身疾病昨日（12日）離世，其餘9名病人都會被列為緊密接觸者，院方安排他們入住隔離病房接受治療。

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劉家獻續指該名病人於7月9日及10日曾到明愛醫院內科病房，當時沒有發燒情況，當時同一病格有9位病人，眾人將被列為緊密接觸者，並進行檢疫。其他醫護人員在接觸她時都有穿上全套保護裝備。

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記者：郭家穎