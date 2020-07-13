李慧琼總結內會列四大遺憾　促官員施政更貼地

▲ 李慧琼（右）為本年度內務委員會作總結，列出4大遺憾。（馮漢柱攝）

立法會內務委員會今日發表年結，主席李慧琼表示過去一年，內會受到前所未有的干擾，大量議事工作無法處理，令立法會未能履行憲制責任和職能，李慧琼又提及自己作為內會主席有四大遺憾。

李慧琼指出，為選內會正副主席，舉行了17次、共28小時特別會議，內會停擺6個月，至今只完成處理17項政府法案，仍積壓12項法案等候處理。另外，有4個法案委員會因時間不足而終止審議，是歷屆立法會前所未見，李慧琼希望，日後政策局局長向立法會提交法案前，先做好諮詢工作

李慧琼表示，自己作為內會主席有四大遺憾，包括內會變成議會抗爭的戰場，令民生議題未能及時處理，例如空置稅胎死腹中、延長產假要轉交人力事務委員會；行政立法互動不足，關係變得緊張；議會內外暴力升級，因為立法會被破壞而停止運作；以及未能見到議會和中央加強互信，非建制議員抹黑涉及「一國」議題。

李慧琼指出，政府官員非民選，施政時多以技術主導，她希望政府日後施政能更「貼地」，又指不少議題都得到跨黨派的支持，但政府在回應方面未夠積極，希望政府未來能夠重視跨黨派的訴求，亦希望行政立會關係能改善，提升政府施政效率，香港能夠重新再出發。

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記者：林曉君