【家品速報】五星級酒店也選購的床褥　Hush Home提供100晚試睡體驗

▲ 每一張床褥闊度，有多個闊度及長度可供選擇，以配合香港不同的居住空間，售價$4,900-$9,900。（湯炳強攝）

可有發覺每次外遊，都覺得酒店的寢具格外柔軟舒適？事實上，要一夜酣睡，除了室內溫度、光綫，床褥及寢具亦是重要一環。

Hush Home共同創辦人及銷售總監Stephanie Huen本職是註冊健康顧問，一向對健康十分注重，每晚需要充足睡眠，以應付日間繁重工作。

▲ 每一張床褥闊度，有多個闊度及長度可供選擇，以配合香港不同的居住空間，售價$4,900-$9,900。（湯炳強攝）

她在開業前，在一間大型床上用品公司買了一個2,000元的枕頭，回家用了不久枕頭已扁塌。「當然我沒試清楚有責任，但那產品也經不起考驗。」所以她開創床褥及床上用品公司時，有兩大堅持：一、設立如睡房的舒適陳列室；二、產品質素講究，如五星期酒店寢具。

舒適陳列室 常見沉睡客人

事實上確如此，他們在上環設立的陳列室，約一百多呎，但不如平日的床褥店舖，有其他人往來，像家中睡房，播放音樂及點燃香薰。顧客先預約，便可有30分鐘時間慢慢試。如選擇時無頭緒，睡眠顧問會提供意見，如搬屋還是更新目前的床褥、平日睡眠習慣、側睡抑或仰臥等等，助客人尋找最合適的床褥。

▲ 陳列室有植物、播放音樂及點燃香薰，令人置身家中，放鬆心情試床褥。（湯炳強攝）

可能陳列室實在太舒服，不時有客人在試睡的30分鐘內沉睡了。「有一個孕婦更睡了一個多小時，為不打擾她進入夢鄉，員工也沒叫醒她。」

Hush Home的產品在三藩巿設計，所有設計都根據科學化研發，會參考大量相關的睡眠科研資料，如睡眠周期、床褥必須有的平衡承托、舒適度及溫度調節等。

Stephanie說：「設計師測試了100種物料，用4,000小時去試哪種床褥適合香港人，我們沒有十張八張床褥類別讓人選，只專注做一個款式適合9成香港人使用的床褥。」他們的床褥有五星期酒店使用，但售價卻非常相宜，約$5,000-$10,000。

▲ 床褥用上3層記憶棉配合數以千計獨立袋裝彈簧，承托力足夠卻又有運動隔離作用，即身旁的人睡時郁動，另一邊床褥都不會感覺到。（湯炳強攝）

創業艱辛 理念得認同

由2017年尾開始，Hush Home已成立了兩年半。回想由零開始，Stephanie坦言初創階段頗辛苦，尤其第一年，連辦公室也未有，很多時他們要在咖啡室工作，要把所有時間投入在始創階段，但卻不知道這盤生意是否成功、產品巿場是否接受等等千百樣問題。「不斷問自己：我是否做對了？」直至有顧客在網上留言，大讚床褥舒服、售後服務亦完善。「覺得我們是行在正確的路軌上，有顧客認同品牌，表示我們做對了。」

▲ 此枕頭名為壹枕，枕芯用上打碎了的記憶綿，兩邊加入厚層微纖維，售價$800。（被訪者提供）

作為一間網上床褥公司，有危亦有機，如疫情期間便多了人在網站選購產品，三月份生意已有回升。「網購始終是現時全球趨勢，在上環設立了陳列室，只是有感在香港選購床褥時均十分尷尬。」

床褥真的要試得清清楚楚，才知道是否合己。不想客人睡了一個不合適的產品，Hush Home提供100晚試睡體驗。「我們讓客人試真才定論，有些人需要多些時間體驗，有顧客在100晚試睡體驗後退款，但只是極少數。」

記者：周美好