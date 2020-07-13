【全家防疫】本港爆第3波疫情涉家庭群組傳播　日本實測一家7口僅嫲嫲成功防疫

▲ 本港爆第3波疫情，而多宗感染個案涉及家庭群組傳播。

本港新冠肺炎疫情出現第3波爆發，今日（13日）新增52宗確診個案，其中有41宗本地感染個案，創疫情以來單日本地感染新高。而感染個案中涉及多宗家庭群組傳播感染，導致港人人心惶惶。日本一個科普節目做了一個實測，介紹一個較預防病毒更重要的步驟，最後一家七口中，只有嫲嫲沒有中招。

日本TBS電視台一個科普節目講述接觸傳播的巨大威力，雖然節目中講及流感病毒，但引致武漢肺炎的新型冠狀病毒與它一樣，能夠通過飛沫和接觸傳播。節目以小阪一家七口作為實測對象，一家七口分別有夫婦、兩名女兒、兩名兒子和孩子們的嫲嫲。

▲ 日本有一家7口參加病毒實測節目。（影片截圖）

節目開始時，節目組預先在小阪先生的手上噴上特殊螢光染料，用作模擬流感病毒感染的情境，其他六人則沒有。而這些螢光染料只能從螢光燈下看到，肉眼不會看到，節目組希望通過這個方法，模擬病毒傳播，以知道最後通過接觸可以傳染給多少人。

節目開始的兩個小時中，小阪先生在家中只與兩個兒子有親密互動，家中的其他人並沒有接觸爸爸，兩個兒子直接觸碰過爸爸的雙手。結果，兒子們除了手上沾有染料，在玩耍的過程中，染料更大量沾到臉上。若爸爸確實攜帶病毒，兩個兒子則已被病毒感染。

▲ 小阪先生接觸家中2名兒子，令他們感染病毒。（影片截圖）

後來，除了兒子們外，妻子及兩個女兒同樣檢驗出有病毒。就在爸爸出門時，以手觸碰門柄開門，而姐姐後來也觸碰過門柄，病毒從門柄上感染至姐姐的手上。除此，姐姐經常有用手撥頭髮的習慣，在過程中，病毒從手傳染至臉及頭髮上。

另外，妹妹通過與弟弟玩傳球遊戲的期間，弟弟身上的病毒通過球傳染給妹妹，使妹妹感染病毒。

▲ 妹妹通過與弟弟傳球感染病毒。（影片截圖）

而媽媽則因為擁抱弟弟，弟弟的手摸過媽媽的臉龐，將病毒傳染給媽媽。單單在兩個小時內，一家人6口均被病毒感染。節目組更檢查家中的樓梯扶手及零食包裝袋，發現均有細菌的影子，這時若有外人在家中，很可能會同時受感染。

▲ 家人接觸樓梯的欄杆，增加傳染病毒的途經。（影片截圖）

然而，家中的嫲嫲同樣與其他人共同生活兩小時，但她一直沒有感染。節目組細心回顧，他們發現嫲嫲一直以流動的水洗菜洗碗，通過與家人的接觸，她有可能會感染病毒，惟通過流水不斷地沖洗，嫲嫲手上的病毒被沖掉，她沒有被病毒傳染。

▲ 最終一家7口只有嫲嫲沒有受感染。（影片截圖）

衞生署建議正確洗手五部曲：

1.先用水弄濕雙手。

2.加入洗水液，盡量不要共用番梘，揉搓雙手最少20秒，包括手掌、 手背、指隙、 指背、 拇指、指尖及手腕 。

3.再用水沖洗乾淨。

4.用抹手紙抹乾雙手。

5.再用抹手紙關上水龍頭。

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責任編輯︰王俊賢