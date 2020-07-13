【發臭豬腳】屯門龍鼓灘驚現逾百發臭豬腳　漂浮岸邊蒼蠅亂飛泳客大驚

▲ 屯門龍鼓灘驚現逾百發臭豬腳。

屯門龍鼓灘近日驚現過百隻發臭發脹的豬腳，嚇怕在場泳客，有救生員幫忙清理，將豬腳棄置垃圾房，加上天氣酷熱，惹來不少蒼蠅。有市民懷疑，被沖上泳灘的豬腳，就是上周五於東莞虎門大橋一帶的豬腳。

綜合內地媒體報道，上周六（11日）東莞市虎門鎮人民政府官方微博發布消息指，7月10日晚上約11時，在虎門威遠島臨近虎門大橋一帶海面以及沙灘，均出現大量豬腳。海戰館的管理人員表示，翌日（11日）上午豬腳幾乎遍布整個沙灘，其後海戰館管理員聯絡虎門市政部門前往支援。

據虎門現場工作人員估計，所有豬腳可能超過20噸。虎門市水務局相關負責人李先生指出，發現豬腳和內臟的海岸有近一公里長，估計是貨船翻側沉沒所致。因為按照常理，豬腳密度較高，理應不會浮於水面；只有經過長時間浸泡，發脹後才會漂浮。

目前當局已完成清理工作，至於豬腳貨源、貨主，以及被沖入水的原因，則仍在調查。有網民懷疑是走私豬腳，也有人擔心豬腳帶有病毒。

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責任編輯：王俊賢