【新冠肺炎】威院外判女清潔工初步確診無接觸病人　葵涌醫院有護士家屬染疫

▲ 衞生署及醫院管理局就本港疫情最新進展舉行記者會。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，今日（13日） 新增52宗確診個案，當中41宗為本地感染個案。醫管局表示，威爾斯親王醫院一名外判清潔支援女員工初步確診新冠肺炎，無接觸病人紀錄；另葵涌醫院有一名護士的家屬染疫，護士已送往強制隔離檢疫，及接受病毒測試。

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻在疫情最新進展記者會上表示，該名初步確診的威院外判女清潔工人主要負責院內環境的衞生清潔工作，未有接觸病人，但其丈夫為的士司機，院方加強醫院內的防疫工作。

劉家獻續指，醫管局接獲葵涌醫院一名護士的通知，指其家人確診新冠肺炎，而該名護士在葵涌醫院精神科急症病房工作，於7月9日最後一天上班，現時沒有病徵，其工作期間有穿上足夠的防護裝備及做好防疫措施，因此沒有病人或同事版列為密切接觸者，衞生防護中心已安排該名護士接受14天強制隔離檢疫，並已接受新冠肺炎病毒測試，正等候檢測結果，葵涌醫院亦即時加強感染控制措施。

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記者：陳曉瑩