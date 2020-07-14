IVE/HKDI高級文憑讓興趣盡發揮 畢業生成年輕設計師及侍酒師

將創意作品成功推出市場或者與國際品牌cross-over合作，相信是不少年輕設計師夢寐以求的機會，HKDI視覺傳達設計高級文憑畢業生Jane Lee (Messy Desk 始創人)憑實力達成理想事業發展，她剛獲邀為1881 Heritage 繪製壁畫，更曾先後於波蘭、芬蘭、日本等地方繪畫大型壁畫及舉辦展覽，以香港土生土長的藝術家身份為國際視覺藝術界認識。

VTC中六統一收生計劃2020

• 7月22日 – 27日

• 歡迎報讀高級文憑及基礎課程文憑

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設計意念付諸實踐 為建立自家品牌打好基根

Jane 為舊學制畢業生完成會考後成績符合升讀中六課程，但她早已認清學習方向，依循繪畫興趣，報讀HKDI的視覺傳達設計（Visual Communication Design）高級文憑。

一般人可能認為繪畫只是藝術創作，但Jane在修讀高級文憑課程期間，曾到本地設計家品店「住好啲」實習，開闊眼界及獲取經營設計事業的心得。「創作除了要有美感，我亦希望可以透過創作傳遞信息。修讀高級文憑時除了可以學習視覺傳意溝通技巧，亦有機會學習到如何經營自己的品牌，從宣傳、推廣以至如何達至收支平衡，十分實用。」

HKDI導師更鼓勵Jane建立個人網站，透過互聯網開拓海外市場。Jane讀高級文憑時獲得法國出版社Na Edition邀請參加法國安古蘭漫畫節，並奪得「漫畫新秀獎」，揚威海外。

業界比賽獲獎無數 拓闊國際視野

在學期間，Jane透過參與不同比賽、展覽和個案研究，加上鑽研藝術及繪畫相關書藉及資料，慢慢掌握及建立屬於自己的設計風格。高級文憑畢業後，Jane考獲獎學金於巴黎高等文化藝術管理學院進修，更參加多個國際比賽，奪得青年創業大賽最佳創業計劃大獎、大中華區插畫獎亞軍、日本插畫大獎Winning Work Prize等獎項。其後，Jane更於法國、英國、歐洲等地及美國舉辦展覧，並於2015年獲邀遠赴波蘭為羅茲大學一幅38米高的大廈外牆繪製其作品《巴別塔》，知名度與日俱增。

▲ 波蘭羅茲大學大廈外牆作品《巴別塔》

▲ Jane 為Tokyo Big Sight 繪畫壁畫

現時Jane創立個人品牌MESSY DESK，並開設設計公司，擔任創作總監一職，與不少知名國際品牌合作，包括航空公司、房車、電子產品等。她寄語即將放榜的年輕人：「喜歡繪畫設計的同學，可早點認清方向，找尋及建立自己的創作風格，亦可透過設計個人網頁展示作品，開拓國際市場，發掘自己的立足之處。」

李美欣（Jane Lee）

•Messy Desk 創作總監

•獲獎學金於巴黎高等文化藝術管理學院進修

• HKDI視覺傳達設計高級文憑

另一位IVE畢業生蔡丞峯（Calvin）是本港少數的侍酒師，憑藉對食物與酒類的專業知識和分析，投身職場短短兩年便獲西班牙高級餐廳招攬成為首席侍酒師。Calvin在IVE讀書時獲得啟發，朝著成為侍酒師事業目標進發，逐步考取專業資歷。

海外交流及專業比賽體驗 規劃事業發展藍圖

Calvin當年DSE放榜前，已積極考慮自己的發展路向。「中學時有修讀旅遊選修科，本身個性又喜歡跟人接觸，於是報讀了IVE酒店及餐飲業管理高級文憑課程。」而當年這個決定，開啟往後事業發展路。

「坊間專業的餐飲及酒店課程不多，IVE給了我一個很好的學習機會。而且學習模式為投身職場而設計，課程從餐飲服務、禮儀、管理技巧、甚至行業法規等範疇都有所涉獵。」Calvin回憶道，當年就讀期間，有機會到香港賽馬會的高級餐廳實習，親身款待過不少尊貴客戶，更前往法國酒莊作交流，了解葡萄酒製作過程，加深認識侍酒師專業。

「當時在IVE老師的指導下，我參加了香港葡萄酒公開賽2017，並取得總冠軍。」其後與同學組隊挑戰「波爾多左岸杯」香港賽，賽前他每天日花10小時積極備戰，將法國61個酒莊、莊主及釀酒師名字等倒背如流，最終於盲品測試（Blind Tasting）突圍而出，贏得亞軍殊榮。透過比賽讓他明白專業資歷的重要性，因此Calvin積極進修，報讀國際認可課程並取得專業證書，開展侍酒師事業。

一年時間完成英國大學銜接學士學位 入行瞬即擢升為首席侍酒師

完成高級文憑課程後，Calvin升讀由VTC機構成員才晉高等教育學院(SHAPE)與英國謝菲爾哈蘭大學(Sheffield Hallam University)合辦的學士學位銜接課程。「以一年時間於香港完成學士學位銜接課程，獲得海外大學的學位資歷，有助事業發展。」

Calvin畢業後獲港島香格里拉酒店的法國餐廳聘用，其後轉往西班牙Fine dining餐廳 Amelia擔任「首席侍酒師」。坊間認為侍酒師工作純粹「品酒」，但他笑言：「一位專業的侍酒師，是利用專業知識，發掘有潛質的酒品，並製定價錢，為餐廳提升價值及營利收入 ; 同時亦要兼顧採購工作、準備酒單、市場策劃，甚至酒杯配搭、餐廳佈局、醇酒存貨，而前線工作方面，則要為客人推介餐酒、飲食配搭等。」他正打算挑戰英國CMS(Court of Master Sommeliers)侍酒師認證以獲取高級侍酒師(Advanced Sommelier)的專業資格，進一步發展事業。

回想自己的事業發展，Calvin認為當初選讀IVE高級文憑課程為他打下根基。「現代人對飲食的追求愈來愈講究，不論任何國家的餐飲業，都很需要相關專才。」對於DSE學弟學妹籌劃升學路，他分享：「最重要是清楚自己的興趣、能力和就業方向，不怕失敗朝著目標努力。」

蔡丞峯（Calvin）

•西班牙高級餐廳 Amelia 首席侍酒師

•英國謝菲爾哈蘭大學學士學位銜接課程

• IVE酒店及餐飲業管理高級文憑

英國謝菲爾哈蘭大學商學院 獲AACSB認證

英國謝菲爾哈蘭大學商學院(Sheffield Hallam University - Sheffield Business School) 最近獲得國際商學院促進協會（AACSB）頒發認證，確定其為國際認可的優質商學院。全球只有少於百分之五的商學院獲頒授AACSB認證，肯定了院校的卓越教學質素。SHAPE與英國謝菲爾哈蘭大學商學院合辦的銜接學士學位課程，涵蓋商業、款待及旅遊等學科，培育不同範疇的學位專才。

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(資料由客戶提供)