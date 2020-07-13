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【新冠肺炎】醫管局：將緊密留意瑞德西韋在港註冊情況　再考慮引入作藥物治療

社會 17:50 2020/07/13

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劉家獻（右）指醫管局將緊密留意瑞德西韋在港註冊的情況。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（13日）新增52宗本地感染個案，當中涉及20宗不明源頭個案。

【新冠肺炎】本港新增52宗確診創第三波疫情新高　涉41宗本地感染個案

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（13日）指現時分為兩大治療方面，一為支援性治療，二為使用抗病毒藥。

在使用抗病毒藥方面，現時醫管局主要使用利巴韋林、蛋白酶抑制劑及干擾素。提到瑞德西韋的使用，劉家獻指有關藥物早前進行過臨床測試，但該藥物在香港未註冊，醫管局會緊密留意藥物在本港註冊的情況，於註冊後再考慮引入藥物使用。他續提到其中亦有幾位病人有使用恢復血漿，用康復者的中和抗體作治療，主要用作病情較為嚴重的病人。

【新冠肺炎】再增20宗源頭不明個案　涉註冊護士及餐廳經理【5間高危餐廳名單】 

實時追蹤港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：郭家穎

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