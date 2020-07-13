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【感謝醫護】答謝醫護無私奉獻　英國NHS員工獲7天西班牙免費假期

職場 19:31 2020/07/13

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熱門 陳奕迅 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

為表揚NHS前線醫護人員的貢獻，所有員工明年都可以在西班牙島上度過七天的住宿假期，幫他們加油打氣。

新冠肺炎疫情持續，根據世界衛生組織數據顯示，現時全球已有超過1,286萬人確診，超過56萬人被疫情奪取生命。NHS（National Health Service）的前線醫護人員一直為疫情不遺餘力，為表揚他們的貢獻，所有員工明年都可以在西班牙島上度過七天的住宿假期，幫他們加油打氣。

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NHS（National Health Service）是英國國家醫療系統的總稱，在疫情肆虐期間，英國政府拒絕倫敦封城，全憑一班前線醫護人員，以及已退休的醫生護士盡忠職守，共同分擔醫療系統壓力。事實上，現時英國有不少公司都為NHS前線醫護人員提供優惠，就連咖啡店如Starbucks、Costa、甚至是麥當勞，都有為醫護人員提供免費熱飲優惠。

為答謝醫護人員的專業精神和付出，西班牙伊比沙島（Ibiza）政府早於3月時啟動「與醫護同行」（Together for Healthcare Heroes）計劃。而計劃的其中一個焦點就是，將於2021年4月、5月或10月這些非旅遊高峰季節，為他們提供一周的免費住宿。

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根據該組織的網站資料顯示，他們將在歐洲尋找最少1,000間酒店旅館住宿，而目前島上已有60間私人物業或連鎖酒店，包括Atzaro、OD Hotels和Concept Hotel Group，簽署同意支持是次計劃，希望藉此讓醫護人員可以放鬆心情，享受一下陽光與海灘，再重新投入工作。

由於醫護人員的人數眾多，組織擔心房間數量不足，建議NHS醫護人員在本月18日前報名，而土耳其航空公司也同時推出對應的航班機票優惠，他們可在7月18日之前，為自己和其他三人預訂機票，即可享40%的折扣優惠，而預訂機票的飛行日期則可直至2021年5月。

責任編輯：施雯雯

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