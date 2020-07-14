【減肥大作戰】椰菜花飯取代白飯3個月減29磅　營養師拆解功效及建議食法

▲ 營養師拆解椰菜花飯功效及建議食法。

新冠肺炎疫情下減少外出，不知不覺便在家中變胖。為了減肥，很多人會減少攝取澱粉質，其中椰菜花飯減肥法便是熱門減肥法之一，只需將椰菜花打碎進食便取代一碗飯，減少攝取卡路里。到底椰菜花飯減肥法真的有效嗎? 營養師又對此減肥法有什麼看法？

椰菜花飯減肥法

日本眾議員上西小百合自退出政壇後，為踏足演藝圈，在3個月內靠著椰菜花飯減肥法及打拳擊，成功勁減29磅。椰菜花飯減肥法做法簡單，本港尚營坊高級營養師黃凱詩曾撰文指，只需將椰菜花打碎，模仿成飯的樣子，當減磅人士吃過一碗，便以為吃了一整碗飯，將原本達 220卡的米飯，換成34卡的椰菜花，從中減少攝取186卡路里，達到減肥功效。

乍看之下椰菜花飯減肥法十分吸引，不過在營養角度看不太可行。椰菜花屬蔬菜類，澱粉質實在太少，難以提供長久的飽肚感，而且熱量太低，長期這樣吃，容易令人有頭暈及四肢乏力等情況。

建議正確食法：

黃凱詩指，可以將1/3碗椰菜花，混合2/3碗白米加糙米，變成一碗菜飯。這樣除了可從米飯重拾所需的澱粉質外，也可保留椰菜花當中的營養素。

註冊營養師楊盈希則指，偶爾以椰菜花飯代替白飯，有助控制澱粉質量的攝取。此外，與白飯比較，椰菜花有更多維他命及礦物質，並含更高鉀質，有利血壓。但如本身若已碳水化合物不足，就不能日日以椰菜花飯當正餐。

西蘭花VS椰菜花 西蘭花鉀質含量高有效去水腫

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責任編輯：羅嘉欣