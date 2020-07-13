【書展2020】家計會由周三起舉辦網上書展 促家長盡早為子女提供性教育

▲ 家計會表示，雖然今年書展會延期，不過該會決定舉辦網上書展，市民可於7月15日至21日於家計會網頁上選購圖書。（陳靜儀攝）

性教育從來是教育兒童重要的一環。香港家庭計劃指導會於今（13日）舉行記者會，將推出全新版《德德家家幼兒性教育圖書系列》，專為3至6歲兒童提供性知識；該會又指今年會改為在網上舉辦書展，會提供9折優惠及免運費。

《德德家家幼兒性教育圖書系列》一套共有四冊，四個主題包括「人體博物館」、「我從哪裏來」、「男孩子女孩子」及「德德家家小戰士」，內容包涵認識身體各個器官、明白生命的誕生、認識私隱部位及拒絕不良接觸等。家計會表示，該圖書系列是該會出版22年以來最受歡迎的兒童性教育資源，今次增添實用「家長貼士」，盼可助家長掌握如何教導幼兒性知識及增強其自我保護能力。

▲ 《德德家家幼兒性教育圖書系列》一套共有四冊，四個主題包括「人體博物館」、「我從哪裏來」、「男孩子女孩子」及「德德家家小戰士」。(陳靜儀攝)

家計會資深教育主任周卉卉表示，是次新版牽涉增修，尤其是全新的「家長貼士」部份，主要是從前線性教育經驗中，觀察到家長的實際需要，故決定在書本每頁寫上具體指引及建議，幫助家長明白講解的方向及技巧等，「孩子愈早有性知識，愈早懂得尊重別人和保護自己」。

家計會資深教育主任陳潔玲指，全港香港因疫情影響停課多月，學童留家時間增加，有家長向其反映自己被孩子的性問題難到，不知道如何回答，故早前家計會舉辦了首個網上性教育講座，亦在社交網頁上推出一系列短片幫助家長解決問題。她又指，家長毋須過分擔心孩子對性感到好奇，「這是成長階段的自然探索」。

她又提到，學童現時多留在家上網課，不過網絡資訊豐富，多視覺性刺激，例如一些網上遊戲及網頁廣告含有色情成份，若學童較少接觸性教育，便會覺得「好吸引好好奇」，她認為上網意識十分重要，家長亦應盡早為孩子提供性教育，甚至可由零歲開始，令兒童懂得分辨網上世界與現實不同，避免他們誤信網上一些不當的資訊。

她亦建議，家長可盡量陪伴兒童一起使用電腦及上網課，過程中家長除了可與子女互相分享正確的網上世界，同時亦為子女願意分享自己想法打下基礎。

因應過去一個星期新型肺炎確診個案上升，原定於星期三舉行的香港書展延期舉行。陳潔玲表示，雖然今年書展會延期，不過該會決定舉辦網上書展，市民可於7月15日至21日於家計會網頁上選購圖書，並會有9折優惠及免運費。被問到有關延期決定會否對家計會造成大額損失，陳潔玲指該會參與書展最主要目的是推廣性教育，「現在決定將實際書展搬到網上，可能可令到更多家長接觸到這些教材，所以損失都難講」。

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記者：洪芷晴