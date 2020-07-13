【新冠肺炎】竹篙灣檢疫中心首百個單位將啟用　月底約800伙竣工

▲ 竹篙灣檢疫中心。 (網上航拍截圖)

疫情嚴峻，政府稱竹篙灣官地興建檢疫單位的工程進度良好，預期可於本月底前提供共約800個單位，當中首批約100個單位已落成及交予衞生署，而第二批約700個單位亦剛完工。衞生署正在籌備，盼新建設施盡快投入使用。

至於在竹篙灣預留作日後旅遊發展之用地興建檢疫設施，相關工程已於6月底展開，初步估計可於9月底前提供額外700個單位。

▲ 竹篙灣檢疫中心設施。(網上片段截圖)

政務司司長張建宗、發展局局長黃偉綸等人，今日（13日）到竹篙灣，視察新增檢疫單位的興建進度。張建宗亦藉此機會，和參與是次工程的建築界年輕畢業生及專業人員會面。

張建宗之後視察工地，並參觀檢疫單位，與在場人員交談。他感謝建築署、土木工程拓展署和相關部門的同事以及承建商一直努力不懈，使本港能在短時間內增加檢疫單位。

▲ 建造中的竹篙灣檢疫中心。(網上片段截圖)



張建宗強調，疫情發展急速和反覆，香港社會必須保持警惕，絕不能掉以輕心。政府會堅持以「迅速應變」、「嚴陣以待」和「公開透明」三大原則，繼續推動各項防疫工作。



他亦提到，鑑於最近短時間內本港出現多宗源頭不明的本地確診個案，政府已迅速調整多方面的抗疫措施，包括收緊社交距離措施，重新引入就餐飲處所內整體人數以及可以同坐一桌的人數的限制，並針對涉及不佩戴口罩的活動的表列處所，收緊有關人數限制。

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責任編輯：吳卓峰