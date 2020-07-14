【明星理財】《開心速遞》「三太」物業遍布海外　樊亦敏外地置業有3大考慮

▲ 樊亦敏是圈中投資達人。

樊亦敏近年在《愛‧回家之開心速遞》演三太深入民心，最近於《殺手》一改形象演兇狠江湖女子，樊亦敏一樣應付自如。現實生活中，樊亦敏屬投資達人，理財功力不比演技遜色，更有豐富的海外置業經驗，不過她坦言，物質固然重要，但心靈的投資更有價值。

近年港人興起海外置業，樊亦敏在這方面頗具心得。因早年曾在日本留學，又有親人在當地，樊亦敏最早便曾在日本買樓，後來置業足跡遍及東南亞如泰國、大馬，以至歐洲。

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▲ 樊亦敏在《殺手》一改形象奱打女。（劇照）

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投資海外物業有3個考慮

樊亦敏早前出席環球大聯盟地產活動，她接受TOPick專訪時謙稱自然不是投資達人，不少物業只是跟家人夾份：「疫情前香港人都喜歡四處去，我跟家人都喜歡陽光海灘，又鍾情吃辣，故不論是投資，或多個地方可以度假，東南亞置業是首選。」

樊亦敏指投資海外物業有3個考慮：「首先看自己及家人喜好，其次當然要有經濟能力；另外最好找信任的中介人，因每個地方的法例不同，如日本跟香港買樓上的條例已很不同，切忌隔山打牛，一定要好努力做功課。」

她笑言曾試過有個海外物業久未回去，當再返去時，發現因廁所沖水道塞了，令全屋浸滿水，故深明有一個優質的管理及中介公司的重要。

▲ 樊亦敏指自己海外置業會先考慮交通配套。（攝影：曾耀輝）

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傳統思維買樓最保值

講到投資心得，樊亦敏指自己有女性善變心理，有時會頗進取，有時卻很保守，但自言是思想傳統，始終覺得投資磚頭最有價值。

樊亦敏指早在法例未規定售樓須提供實用面積前，她買樓時已會細看圖則，計算單位各部分的實用面積，每個位置應如何擺放家具。

她笑道：「如果你打算把單位放租，也應用租客角度去想想，你自己清楚才更易租出去，這是將心比己，都希望住在單位內的人會有正能量。」

▲ 《開心速遞》演三太形象深入民心。（取自微博）

樊亦敏坦言衣食住行是必需品，有層樓固然是好，但她明白現今年青人要上車的成本比以前高，因此人生可以多作選擇。「最重要想知道自己想要甚麼，如你好想拿著背包四處去，趁年青有體力便先去做，人生財富不止來自層樓，見識也很重要。」

她的個人體驗是：「因本身健康不好，自少便多病痛，故年青時就愛旅行，但的確年紀漸長，坐飛機不能太耐，以前看過的風土人情，便有助現在的投資，會知道哪個地方適合自己。」

▲ 投資遍布海外的樊亦敏，以往一年最愛去幾次旅行。（取自微博）

增值知識才是真正財富

樊亦敏不諱言，隨著年紀漸長，加上今年疫情影響，對金錢的概念也有變，如減少花費在奢侈品上，更加享受心靈以及跟親友相處時光：「因為今次跟朋友見面完，也不知下次是幾時，故要積極及時行樂。」

因本身喜歡陶瓷，樊亦敏去年報讀陶瓷鑑證，雖因疫情暫時停課，但她卻有更多時間去自修。「知識也是一種投資，人長大了，腦內的知識可幫你作出更好的選擇，如身體有事也知道看哪種醫生，所以我堅持一有時間便多進修，多看書。」

▲ 吳岱融、樊亦敏、杜大偉早前夥同環球大聯盟創辦人兼主席陳炳才（右三）、環球大聯盟創辦人兼行政總裁李瑞華（左三）分享投資心得。

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記者：陳家昌