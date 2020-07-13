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姬莉佩斯頓乳癌逝世終年57歲　丈夫尊特拉華達：會一直記着Kelly的愛和生命

娛樂 18:16 2020/07/13

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尊特拉華達太太姬莉佩斯頓因乳癌逝世，終年57歲。

荷里活著名影星尊特拉華達（John Travolta）的女星太太姬莉佩斯頓（Kelly Preston）昨日（7月12日）因乳癌逝世，終年57歲。其家人向美國傳媒發表聲明：「2020年7月12日早上，姬莉與乳癌奮戰2年後過世。」

尊特拉華達在IG上載太太的單人照片留言公佈死訊及悼念：「心情非常沉重地告訴你們，我的漂亮妻子Kelly輸給打了兩年仗的乳癌。她打了一場勇敢的仗，有很多人的愛和支持。家人和我永遠都會感激她的醫生和護士，以及她很多朋友和愛護她的人。我們會一直記着Kelly的愛和生命。」

他續稱：「我將會用多點時間陪伴失去母親的子女，所以請原諒我暫別。但請記得我會在未來幾個星期或幾個月的療傷期，感受着你們的愛。」

尊特拉華達在IG撰文悼念亡妻。

姬莉佩斯頓生前曾參演電影包括1988年跟阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）合作的《龍兄鼠弟》（Twins）、1996年夥拍湯告魯斯（Tom Cruise）的《甜心先生》（Jerry Maguire），以及2000年夫婦檔合作電影《末日反擊戰》（Battlefield Earth）等。

尊特拉華達和姬莉佩斯頓結婚29年，育有兩子一女，可是長子Jett於2009年逝世，終年僅16歲。

撰文 : TOPick柴犬出動

電影 乳癌 荷里活 演員

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