警長涉警車掌摑被捕漢　事主透露父為退休警員

▲ 事主李文瀚（右）。（王仁昌攝）

47歲男警長3年前處理1宗襲警案期間，涉於警車內掌摑1名男子，男警早前否認普通襲擊罪，案件今（13日）午於九龍城裁判法院續審。辯方質疑男事主既然聲稱當時不相信拘捕他的人是警員，事主為何不反抗。事主回應指對方有4至5個人，認為自己反抗亦無用。事主透露父親為退休警員，會由女朋友找父親協助。

▲ 被告黃明偉（墨鏡）。（王仁昌攝）

被告黃明偉（47歲），被控1項普通襲擊罪。控罪指，被告於2017年4月11日在‪紅磡土瓜灣道近落山道‬交界警察車輛「AM 7411」內襲擊李文瀚。

事主李文瀚早上出庭作證，案件今午續審。辯方盤問時指，案發時李要求警員出示委任證，問及李當時是否質疑警員身份。李回應指，當時質疑部份警員的身份，因為他沒有看見對方的委任證，而且對方的言語行為不恰當，例如對他說粗口等。

辯方續質疑，李既然不相信對方是警員，為何被帶上警車不作出反抗。李回應指，當時他被4至5人帶上警車，即使他反抗亦沒有意義，反過來說，如果對方真的是警員，一旦他反抗便等同襲警，所以他當時沒有反抗。

李續指，他的父親是退休警員，而他被帶上警車時，女朋友亦在場，女朋友可以到他家中找父親協助。

辯方指事主案發後曾到警署錄取供詞，而供詞中提及被帶上警車前，他曾遭警員按在地上、拳打腳踢頭部數次，辯方質疑李聲稱警員沒有出示委任證及毆打他，是為了抹黑警員，又質疑事主被帶上警車前曾作出反抗。李否認。

辯方又質疑，當李被帶上警車及被扣上手銬時曾掙扎，並在庭上播放錄影片段，在片段中昏暗的警車中，聽到1名警員稱「你坐返低，我驚你會搶槍」。李否認自己當時曾掙扎，又指沒有印象自己曾站起身。聆訊明續。

記者：王仁昌