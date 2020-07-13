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【豪宅曝光】黃伊汶一家三口住複式大屋　為愛兒設圖書館超大客廳瀡滑梯【多圖】

娛樂 18:44 2020/07/13

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熱門 陳奕迅 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

黃伊汶的複式豪宅曝光。

受到新冠肺炎疫情影響，不少父母要為子女們安排小玩意，讓他們可以放下電，近年已淡出娛圈專心經營鐘錶生意的黃伊汶，亦要為4歲愛子陳真安排節目，近日黃伊汶不時於社交台分享跟愛兒的生活點滴，亦間接令其複式豪宅曝光。

黃伊汶跟丈夫陳國坤的大屋，除了有超大花園供兒子陳真耍樂外，更為愛兒提供迷你圖書館、畫室及園藝室，十足一個私家playroom，看得出黃伊汶夫婦很疼錫兒子。

黃伊汶跟陳國坤於2014年結婚。（取自instagram）

今年39歲的黃伊汶是歌手出身，初出道時更獲封「少男殺手」，更橫掃各大頒獎典禮的新人獎，至2010年她息影從商，主力經營手錶生意，2014年成為某法國品牌合夥人，成功轉型從商。

黃伊汶很疼錫兒子。（取自instagram）

同年她跟陳國坤於峇里島結婚，兩年後誕下兒子陳真，現在兒子已經4歲。除了忙於打理表生意外，黃伊汶亦花時間陪伴兒子陳真成長，而老公陳國坤近年轉戰內地賺人仔，更於內地開設製作公司，吸金力大增的他為家人打造優質生活。

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黃伊汶為兒子打造迷你圖書館。（取自instagram）

為愛兒設居家圖書館

黃伊汶不時於IG分享生活點滴，令其居住的複式豪宅曝光，近日她為培養兒子閱讀的興趣，於家裡設置「迷你圖書館」，只見圖書整齊地並列於小書架上。

黃伊汶更於IG寫道：「培養小孩喜愛閱讀，每日設定5至10分鐘，大人小孩各有各睇書，時間慢慢遞增，久而久之小孩就會培養到，每天喜愛閱讀或必須要拿着本書的習慣。」

黃伊汶陪兒子繪畫。（取自instagram）

另外家裡更設有園藝區及小晝室，從照片所見，黃伊汶跟兒子一起繪晝，這位好媽媽湊仔不假手於人，會抽時間陪兒子玩。

陳真細心為小幼苗澆水。

此外複式豪宅內設有超大花園，從IG可見陳國坤親陪兒子野餐，享受親子樂。而闊落客廳除設有超大電視外，更為兒子陳真打造長滑梯。

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陳國坤跟兒子於花園裡野餐。（取自instagram）

從黃伊汶早前於IG發放的短片中，見4歲陳真一身超人打扮，於家裡闊落客廳大玩障礙賽。

陳真於寬闊客廳裡玩障礙賽。（取自instagram影片）

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撰文 : TOPick柴犬出動

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