【書商變陣】聯合出版辦網上書展　逾20萬款圖書8折出售

▲ 貿發局今日宣布書展延期舉行。（資料圖片）

疫情嚴峻，貿發局今日（13日）宣布書展延期舉行。聯合出版集團發聲明稱，應以健康為首要考慮，支持書展延期舉行。集團於即日起至7月底，將舉辦香港最大型網上書展。

聯合出版集團將從即日起至7月底，將舉辦香港最大型網上書展。集團屬下「一本」電商平台將推介來自香港、台灣、內地及海外出版社的逾5,000種新書，市民可透過「一本」電商平台選購逾20萬種各類圖書，享受與線下書展相同的全線8折優惠；購物滿800元，可免費送貨。

除了購物優惠之外，「一本」還將由7月15日開始，每天舉辦線上直播文化活動，邀請知名作者傳遞知識、分享經驗，與市民共享閱讀的喜悅與樂趣，介紹重點新書，與當紅作家互動，延續書與人的美麗邂逅。

同時，為配合線上大型書展，集團屬下三聯書店、中華書局和商務印書館各間實體書店亦提供全線8折優惠，方便讀者選購。

有關新書資訊及優惠詳情，歡迎瀏覽聯合出版集團官網、fb專頁及微信公眾號，「一本」網站及App、「知書」App、「書海導航」等平台。

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責任編輯：吳卓峰