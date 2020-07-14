【對抗濕疹】壓力大經常揉眼可致眼皮濕疹　女生眼瞼發紅痕癢服用中藥1週好轉【附紓緩方法】

▲ 中醫表示，壓力大、經常揉眼也有機會引致眼皮濕疹。

壓力大、經常揉眼可致眼皮濕疹！註冊中醫師李廣冀向TOPick分享一宗病例，一名女生眼皮有濕疹，眼瞼發紅、痕癢、脫皮一個月，對稱發作，病因不明，沒其他不適症狀；曾自行塗木瓜霜，惟幫助不大。接受中醫治療1星期，服用中藥後，已有90%好轉。接下來，李醫師將拆降眼皮濕疹成因、紓緩及預防方法。

李醫師指，眼皮發炎是很常見的，至於患者這類發炎並非純粹乾燥痕癢，而是敏感反應，屬於輕微濕疹，塗抹木瓜霜其實有潤膚作用。眼皮發炎若不及時治理，皮膚屏障功能會變差，並演變為濕疹，導致頸部也痕癢發作，甚至擴散至身體其他部位。宜及早醫治，盡快控制發炎情況，甚至波及身體其他部位。目前患者病情時有反覆，因為皮膚好了，但內臟仍未復元。故此，她仍需服藥，至皮膚穩定，連續2星期不再發紅才可停藥。

眼皮發炎定義

可定義為濕疹或敏感，因為會對稱發作，符合濕疹的特性。

若眼皮敏感良久不癒，則屬於濕疹。

發病原因

通常是揉眼、壓力大、睡眠不足而誘發。

或者本身有鼻敏感，加上揉眼引發。

不是純粹乾燥痕癢引發，而是敏感反應，屬於輕微濕疹。

紓緩/治療方法

內服中藥：

清肝瀉火、驅風止痕：通常處方夏枯草、菊花、決明子、蟬蛻這些藥材。

清熱解毒：譬如，白花蛇舌草。

驅風止痕：譬如，消風散。

注意：月經期間要避免用太寒涼的藥物，免傷正氣。

外塗潤膚膏：

不宜塗中藥藥膏或油性藥膏，因為眼皮很薄。

建議塗性質溫和、沒香料，少添加劑的潤膚膏，

最好是半水半油乳膏/乳霜/眼霜，塗上薄薄的一層，已可阻擋空氣裡的塵蟎刺激皮膚，也不會因環境乾燥而很易痕癢脫皮。

注意：成分天然的潤膚膏並不代表一定有效止痕，也不代表無刺激性。譬如茶樹油精油也可能刺激皮膚，引致接觸性發炎。

飲食：

要戒吃食物包括：辣味和煎炸食物、雞蛋、牛肉、羊肉、蝦、蟹、貝殼類食物、火鍋、刺身放題、酒精等。

要少吃芒果、榴槤、荔枝等食物。

宜飲用菊花茶清熱解毒，每星期飲用2次即可。

預防方法

若眼皮紅腫，切勿揉眼，建議早些睡覺，不要長時間對著電腦電視，避免令眼睛過度疲勞，影響肝血。

建議多吃蔬果，多喝水，保持津液充足

若工作壓力太大，要懂得在假日紓緩，不要過度拼搏。

夏天有甚麼要留意？李醫師提醒，若皮膚本身容易敏感，可能對汗液也較敏感。汗液容易滋生皮癬菌、真菌，建議抹乾皮膚，保持乾爽狀態。

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記者：黃泳欣