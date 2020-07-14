【設計展覽】德望中二生運用STEAM設計活化中環地標　透視個性展現手作技巧

▲ 現場30件模型兼具美感和實用。(湯炳強攝)

香港舊市集買少見少，現於中環中心舉行的ENLIVENING活化設計展覽，就是德望學校（中學部）中二學生的專題研究作品。該校把專題研習結合人文科學，走入社區研究，讓大眾由裝置、模型、海報、手機應用程式等方式了解保育，到底同學對這類學習有何得著？

專題研習老師關樂生和許仲雯謂，學校STEM課程是結合社會研究和人文科，首先讓中一生初嘗STEM的不同元素，並把藝術融入設計。

而中二時在科學增潤課程及專題研習科中進一步滲入相關元素，同學們先在上學期進行實地考察及訪談，了解區內居民的需要，根據研究結果設計出中環街坊所需要的設施，各組並自行選擇不同方式演繹，並糅合了同學在專題研習、地理、電腦、視覺藝術、STEAM等不同科目所學到的知識與技能。

現場30件模型兼具美感和實用，當中有戶外花園、綠化後的中環街市等，展示出學生的創意和手作能力。

▲ 5位學生搭建中環街市，底層是藝術展示區，上層是花園。(湯炳強攝)

其中一組同學郭嘉怡、劉倬言、周晞桐、黃沛霖和羅芍嵐，把中環街市加入了藝術、音樂及休閒元素。她們謂專題研習是初次接觸的科目，從構思到撰寫報告，再到製造模型都要一手包辦，期間曾到中環街市實地視察，向遊客和市民發問卷了解他們對的看法和需要。在整個過程中，最難忘的莫過於動手設計和製造模型。

雖然過程中遇到很多挫折，但這個研習是一個可貴的機會讓我們磨練自己，學會在團隊中互相合作、互相支持。同時，我們也學會了多角度思考，了解不同人的需要去設計。

另外一組是製作防災體驗，負責同學詹瑤英解釋，她們利用橡筋托高底盤，產生懸浮效果，但她們發現單單應用摩打的轉動去震動底盤，並不足夠，故放入5圓硬幣，令底盤轉時，不斷改變重心，帶動底盤模擬出自然晃動的情境。

設計時我們明白了當個摩打在轉的時候，就會產生一種力，叫向心力。這個向心力是由重力產生，而會令那個摩打的中心隨著五元去轉，令到有震動的效果。

▲ 學生構思的防災體驗室，用摩打和簡單木條塑造地震情境。(受訪者提供)

長者裝置培養解難能力

有一組學生為嘉咸街市改裝長者電梯，她們的研究也是屢試屢敗。負責的鄧思珩、何柏妍、謝穎甜、羅琬晴和楊芷晴謂，她們發現市集依山而建，長者上斜坡時感到十分吃力，所以設計了運輸帶系統，而構思模型要經過一連串的測試及改善才成功運作。

我們先繪畫草圖，再嘗試以不同的材料砌成模型。起初，我們用瓶蓋和摩打組成電梯，但輸送帶並不能成功轉動，亦很容易掉下。我們不斷地嘗試，討論如何改良設計，上網尋找有關資料，使用不同物料丶大小的摩打組裝，找出結構不夠穩定的問題根源，後來改用LEGO組裝，我們感到堅持是很重要。

她們謂這次研習十分有意義，不但能夠加深大家對中環的認識，也發掘出市民每日面對的問題，同時能夠讓她們體驗到努力不懈和團隊合作的重要。

▲ 羅琬晴和鄧思珩同學謂，設計「嘉咸街市場」遇到很多困難。(湯炳強攝)

▲ 同學謂一開始模型是使用木條、玩具坦克的步行帶和摩打組裝結構，期後發現這結構不夠穩定，後來改用lego組裝。(湯炳強攝)

透視個性 展現手作技巧

很少人感到中環浪漫，只感到這裏繁忙，但女孩子考察後，卻有不同觀點，她們各自由衣食住行入手，考量這裏的居民特色和需要，其中由伍穗怡、關明慧、畢愷桐、高靖雅和林苑淇選擇以1970年的香港，設計出有趣的旗袍店，更設計了介紹中環街市店舖的手機程式。

愷桐和穗怡謂，70年代是在現代和未現代化中間，故這時期是非常有趣。但她們笑謂70年代我們未出生，故曾訪問長輩，結果長輩們同時最記得是昔日的地板圖案。另外，他們到中環察了兩次，居民和上班人士都同時想表示，希望中環有比較平價的茶餐，因這裏的食物頗貴。

穗怡專責設計手機程式，她謂要用一個月時間學習，並全是上網自學方法。

我們分工合作，有同學專責把每一層內容仔細畫出來，讓我放入手機程式中，有同學則想到上網找不同的摺紙方法，要用最簡單方法把旗袍摺出來，當中大家都增強了溝通和合作。

▲ 學生曾研究摺紙及昔日的地板圖案，拼設計一間可出租服務的旗袍店，展示創意。(湯炳強攝)

▲ 愷桐和穗怡(右)的一組以1970年香港主題設計背後的模型及手機程式。(湯炳強攝)

「ENLIVENING活化設計展覽」

地點︰中環中心H6 CONET

展期︰即日至7月16日

撰文：胡麗珊