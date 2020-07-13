【輕鬆說故事】家長變身說故事達人　讀書會「綠腳丫」創辦人教你3招說出好故事

▲ 「綠腳丫」創辦人柯佳列向家長們分享3個說故事技巧。（曾耀輝攝）

不少家長每晚會跟小朋友說故事，但是有父母卻擔心自己不懂說故事，未能將書本精彩的內容原汁原味地表達出來。TOPick訪問「綠腳丫」創辦人柯佳列（Kenny），向家長們分享3個說故事技巧，讓家長瞬間變身講故事達人。

第1個技巧：連結生活經驗



Kenny表示，「不要急著讀書本的內容」，在朗讀故事前賦予小朋友一個角色，將故事與小朋友的生活經驗連結，熟悉的事會以增加他們的投入感。他以廉政公署今年創作的繪本《野豬麵包店》為例，可以先詢問小朋友一些生活問題，「你最喜歡吃那種麵包啊？看看這個故事裡面出現了多少種麵包？你知道這叫甚麼嗎？」透過他們生活的經驗，讓小朋友思考、回憶以往發生的事，增加對故事的投入感。

▲ 繪本《野豬麵包店》以香港的特色麵包店作為背景，希望讓小朋友發掘香港的故事。（曾耀輝攝）

第2個技巧：合適的情感



說故事需要尋找一個適合的情感，Kenny指，一個故事究竟是溫馨、緊張，還是驚慄，均需要家長以一個適當的情感、語氣表達書本的內容。

第3個技巧：配合情感的聲線、語速



除了情感外，說故事亦需要一把配合情感的聲線、語速，Kenny表示，

因小朋友的生活經驗不足，可能每一個字他們都明白，但一句句子，當中所表達的情感、意境他們不一定明白，所以家長可透過節奏、語氣、聲線將文字呈現的情感，讓小朋友感受到書本的意境。

說故事切忌急進

Kenny提醒家長們，不要急著進入書本開始說故事，可以先閱讀書本的前置頁、後置頁及導讀部分，自己先了解書本的內容再跟小朋友說故事。

與其一晚說5本故事書，不如認真處理1本，書本不只是文本故事，也是親子之間的話題，家長可與子女分享自己的童年

Kenny最希望家長藉著與小孩說故事，緊扣「陪伴」孩子這個重要意義。

廉政公署首次與「綠腳丫」及年輕藝術家創作兒童繪本，幫助孩子從香港舊故事建立正確價值觀【下一頁】

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記者：梁節儀