【齊心抗疫】本港第3波疫情爆發　朋輩支援員教2種態度調整心態抗疫

▲ 再次面臨大爆發，我們該如何自處？

今年農曆新年過後，疫情開始在香港爆發，許多市民面對這突如其來的病毒都不知所措，無所適從。疫情雖然早前稍有緩和，如今恐又再次面臨大爆發。到底在如此多變的狀況底下，我們該如何自處呢？

今天，筆者便想和大家分享如何在變幻莫測的疫情下調整心態，處變不驚。以下是我會採取的應變態度：

1. 以不變應萬變

疫情突襲徹底改變了我們日常各方面的生活，不論工作、社交、娛樂...通通都要隨「病」應變。為了應付各種變化，大家都可能將生活的焦點轉移到一些變數上，例如搶購口罩和適應在家工作，生活節奏因此而被擾亂，焦慮不安。

受制於客觀環境，我們看來很被動，但在受影響的事情以外，其實我們仍然有有不少東西仍然可以掌控和值得關注，只視乎我們把重心放在那一點。假若多重視能把握或選擇之事，我們就不難發現自己原來一直擁有穩定的力量去面對生活—生活的主導權從來都在我們手上。

就例如筆者抑鬱症發作時，會無故情緒低落，沒精打采。這時候我會選擇集中精神在發展自己的興趣上，如玩樂器、畫畫、做手作等藝術活動來支取力量，減低無力感，同時減少負面思想。我發現這就是我與起伏的情緒共存的不二法門，因為在限制下我仍然能夠對生活有無限的想像，令我相信我能掌控自己的事情。

2. 順勢而為，因時制宜

疫情一波緊接一波，來勢洶洶，我們避無可避，因此唯有「隨波逐流」。但這不代表我們就會失去定位，相反，我們若果懂得審時度勢，適得其所，一樣可以在轉變中的環境隨遇而安，甚或有所作為。

筆者知道這抗疫時期，不少人正面對失業或就業不足的問題。這正正是我們重新思考自己生活上的角色和定位的時機，大家不妨多思考維持原有的工作模式或改變軌道，那一樣會比較可持續和適合自己。答案沒有絕對，不過知道了如何容身，方能安身立命，對一切轉變處之泰然。

筆者作為一名朋輩支援工作員，疫情期間都會思考社會需要怎樣的支援—甚麼是我的職責和本份？我應該和可以做甚麼東西？於是一連數星期在此寫了數篇文章，以回應大眾對精神健康的關注，算是在工作上開僻了新方向，在危難中發現了新機。

適應力成生活關鍵

十九世紀，英國生物學家查爾斯•達爾文（Charles Darwin） 說過：「倖存的生物不是最強大的，也不是最聰明的，而是適應能力最強的生物。」由此可見，要在幻變的環境中生活，我們要學會「適應」—適當地應對生活環境。

未來充滿著變數，面對一些「未知」時，我們宜持開放態度，保持心理彈性，優化自己，成為與時並進的人。唯有抓緊生活重心，順應時勢定位而行，方可「既來之，則安之」。互勉！

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責任編輯：楊宛茜