【新冠肺炎】入境處一名男高級入境事務助理員確診　衞生防護中心正了解其感染原因

▲ 入境事務處於今​（13日）表示，於傍晚得悉一名管制支援組的男高級入境事務助理員獲通知確診2019冠狀病毒病。(經濟日報資料圖片)

入境事務處於今​（13日）表示，於傍晚得悉一名管制支援組的男高級入境事務助理員獲通知確診2019冠狀病毒病。該名確診人員於灣仔入境事務大樓14及16樓負責後勤工作，該兩樓層並不是公眾樓層，不對外開放；該名人員的工作地點已按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒，包括所有公共設施。

入境處指，該名職員最近一次上班日期為7月10日，並於同日到診所求醫，隨即在今日傍晚獲通知確診。該名人員最近沒有外遊紀錄，工作時一直有佩戴口罩，探測體溫正常及遵守其他防疫措施。目前，衞生防護中心正嘗試了解他的感染原因及有否密切接觸人員。本處會積極配合中心的檢疫措施，包括安排相關的入境處人員接受病毒測試。



該處在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入本大樓人士量度體溫、為屬下人員提供口罩及其他防護裝備、要求員工執勤時必須戴上口罩及加強工作環境的清潔和消毒；又指會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒屬下人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。

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責任編輯：洪芷晴