【疫情第三波】戲院明天凌晨起關閉7天 《屍殺列車》續集《屍殺半島》延期上映 娛樂 10:10 2020/07/14 分享： 熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查 ▲ 受疫情影響，《屍殺半島》在香港延期上映。 新冠肺炎肺炎在香港第三波爆發，政府在昨日（7月13日）公布進一步的收緊措施防疫，當中戲院在明天（7月15日）凌晨起關閉7天。 韓國人氣電影《屍殺列車》續集《屍殺半島》原定正正在7月15日在韓國、香港及台灣同步上映，可是因為新的防疫措施，《屍殺半島》在香港要延期上映，確實上映日期將會於稍後公佈。 《屍殺半島》原定於今晚在PREMIERE ELEMENTS戲院舉行的首映禮，亦因為受疫情影響而取消。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【屍殺半島】姜棟元+李貞賢+李蕊互笠高帽 拍與喪屍對打場面挑戰高難度動作【有片】 18:47 2020/07/13 【屍殺半島】姜棟元+李貞賢+李蕊互笠高帽 拍與喪屍對打場面挑戰高難度動作【有片】 【屍殺半島】導演率男女主角網上開直播 姜棟元+李貞賢搶先爆新片內容 11:40 2020/07/10 【屍殺半島】導演率男女主角網上開直播 姜棟元+李貞賢搶先爆新片內容 【幻愛】劉俊謙蔡思韵情侶檔封影帝影后 精神病患者同樣有權去愛與被愛 14:34 2020/07/02 【幻愛】劉俊謙蔡思韵情侶檔封影帝影后 精神病患者同樣有權去愛與被愛 屍殺半島 疫情 新冠肺炎疫情 恐怖片 電影院 電影