【疫情第三波】戲院明天凌晨起關閉7天　《屍殺列車》續集《屍殺半島》延期上映

▲ 受疫情影響，《屍殺半島》在香港延期上映。

新冠肺炎肺炎在香港第三波爆發，政府在昨日（7月13日）公布進一步的收緊措施防疫，當中戲院在明天（7月15日）凌晨起關閉7天。

韓國人氣電影《屍殺列車》續集《屍殺半島》原定正正在7月15日在韓國、香港及台灣同步上映，可是因為新的防疫措施，《屍殺半島》在香港要延期上映，確實上映日期將會於稍後公佈。

《屍殺半島》原定於今晚在PREMIERE ELEMENTS戲院舉行的首映禮，亦因為受疫情影響而取消。