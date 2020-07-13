【新冠肺炎】林鄭：食肆晚6朝5不可堂食　規定乘坐公共交通人士必須戴口罩

▲ 行政長官林鄭月娥今（13日）宣布，新一波抗疫措施比以往嚴謹，7月15日午夜實施。

本地疫情嚴峻，本月在8天之內，錄本地確診個案182宗，政府決定收緊限聚令及抗疫措施。行政長官林鄭月娥今（13日）宣布，新一波抗疫措施比以往嚴謹，7月15日午夜實施。

新抗疫措施包括12類處所（遊戲機中心、健身室等）要關閉7天；食肆要控制入座人數，每日下午６時後至翌晨５時不准堂食，只可做外賣；另外禁止多於4人的群組聚集。政府也制定新法例，規定所有乘坐公共交通的人士，必須戴口罩。

林鄭月娥形容，現在政府的邊境措施一向嚴謹，未開放旅遊氣泡，以至粵港澳三地健康碼也未推出。行會制定新規例，倘旅客來自風險較高的國家或地區，旅客需於上機來港前，提出病毒呈陰性的證明，否則不得來港。

林鄭月娥稱，就香港疫情於本月中變得嚴峻，政府不敢掉以輕心。她續稱，事實上疫情反覆無可避免，當各地放寬檢疫措施後，疫情就變得反覆，或有反彈，她希望社會大眾不用恐慌。

原定明日（14日）早上的行政會議，提前於今日（13日）下午舉行。特首於周二早上會見傳媒的安排，明日將取消。

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責任編輯：吳卓峰