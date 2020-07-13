【新冠肺炎】40萬市民獲免費病毒檢測　的士司機食肆物管院舍員工優先

▲ 行政長官林鄭月娥稱，政府將於本星期起，陸續免費為4類人士，提供病毒檢測，包括安老院舍工作者、食肆員工、的士司機，以及物管員工。

疫情嚴峻，政府稱公營檢測能力正持續增加。行政長官林鄭月娥稱，政府將於本星期起，陸續免費為4類人士，提供病毒檢測，包括安老院舍工作者、食肆員工、的士司機，以及物管員工，料涉及總人數有40萬人。

行政長官林鄭月娥稱，隨著兩所大學醫學院及香港兒童醫院，也增加檢測能力，她相信到了下個月，每日檢測量能提升至約8,000個。

至於私營機構，港府已成功接觸部分機構的檢測服務，有兩間深圳公司將啟動檢測設施，每天可進行大量病毒檢測，可先用於4類高風險群組，包括安老院舍工作者、涉數萬人；食肆員工、的士司機，以及物管員工，料涉及總人數有40萬人。

政府免費為上述4類人士，提供免費檢測，林鄭料涉數以億元計款項，由「防疫抗疫基金」支付。林鄭月娥稱，感謝深圳市政府協助兩間公司來港協助檢測，盼市民日後能減低自費檢測的費用。

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記者：陳曉瑩