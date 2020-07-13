羅冠聰27歲生日之際　自爆身處倫敦

港區國安法於上月底實施，前香港眾志成員羅冠聰，就在實施前離港，專注國際連結及民間外交工作，惟未有交代身處何地。今日（13日）為他的27歲生日，他在社交網站上披露，目的地是倫敦。

羅冠聰撰文指，那天揹起背包、拉着行李走進機艙，目的地是倫敦。他又在文中解釋，近日相對低調行事，是希望從不同渠道先了解、評估風險後再作打，而今日則要公開表示，他會繼續香港抗爭運動的國際綫工作，繼續講出真相。

羅冠聰又指，最近一直在公寓內接受不同訪問，有公開，亦有隱密，但只為呈現「香港人，永不放棄」的信息。他強調並非各散東西，而是各有準備延展戰綫，以應對最新、最兇險的形勢。

他在文中最後表示，一向沒有慶祝生日習慣，而27歲仍在迷霧之中，而最大心願是，香港安康，香港人平安。

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