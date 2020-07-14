教大新書推研中西區名校歷史　AR技術還原歷史校舍原貌

▲ 香港教育大推出新書，介紹中西區多間的學校歷史。(馮漢柱攝)

本港不少傳統名校植根中西區，由殖民地時期建校至今有逾百歷史，但你有否了解當中的歷史建築？香港教育大學團隊特意編製出《搖籃地─中西區教育今昔》一書，並配合擴增實境（AR）技術，還原現存及已拆除的學校建築，讓讀者可利用手機重遊9所古色古香的校舍。

教大學術及首席副校長李子建稱，該書主要有3部分，包括歷史介紹，透過中西區不同學校的興起敘述本港正規教育的源頭與發展；透過AR技術表達各校的3D立體建築特色；最後則會以各校的校友專訪，呈現學校生活的點滴，故今次出書的結合跨學科團隊有逾10位學者及學生，包括歷史愛好者、地理及環境專家、藝術和建築設計專家。

▲ 配合擴增實境（AR）技術，透過書本還原現存及已拆除的學校建築。(馮漢柱攝)

教大科學與環境學系講師黃棣才表示，中西區是本港殖民地時期最早期開發的地區之一，作為本港商業中心的同時亦是香港教育的搖籃。不少名校聖保羅書院、聖若瑟書院的創校因由亦與當時的社會需要息息相關，亦見證着香港整個教育發展歷程，因此希望透過此書保存有關香港的教育歷史。

▲ 讀者只要掃描書中的圖片，即可在手機上呈現3D立體模型。

他提到，以往本港不少都有人紀錄殖民地歷史，但歷史文獻往往只以平面圖片、文字敘述，只以一個角度記錄，後人難對相關建築有一個全面理解。他以聖若瑟書院為例，該校原屬德國會所的校舍部分早已拆卸改建，但透過平面相片難以理解當時的新舊校舍接合情況，他最後要透過鳥瞰圖及自製LEGO模型了解新舊校舍如何「合二為一」。

教大文化與創意藝術學系助理教授劉亮國稱，書上記錄的校舍很多都是中西式歷史風格建築，充分體現時代風格。位於般咸道、被評定屬法定古蹟的英皇書院就是一例，該校校校舍屬新古典主義風格，以在英國製造的紅磚建成，有追求知識的意味，而其正門包含古羅馬時期的愛奧尼式雙柱陣，同時門頂又有中式歇山頂設計，揉合華洋建築風格，她形容為「有氣派，簡潔又不失書卷氣」。

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記者：蘇文軒