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陳肇始：今次所收緊的條例全是針對性　「其實很多個案與無佩戴口罩有關」

社會 20:57 2020/07/13

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食物及衛生局局長陳肇始表示，今次所收緊的條例全是針對性，當局有見現時本港爆發情況，「其實好多個案都關無佩戴口罩事」。( 陳靜儀攝)

本港新增52宗肺炎確診個案，本地個案佔41宗，其中21宗與之前確診個案有關連，20宗源頭不明。行政長官林鄭月娥於今(13日)晚上8時在政府總部地下演講廳舉行記者會。

會上，食物及衛生局局長陳肇始表示，今次所收緊的條例全是針對性，當局有見現時本港爆發情況，「其實好多個案都關無佩戴口罩事」，又指很多群組與食肆有關，故認為禁止堂食可減低人流，避免感染風險。她又稱，近8日的爆發個案中，最少有12個的士司機感染，如果市民不佩戴口罩乘車，對司機及其他乘客均構成大風險，故當局有意立例限制乘坐公共交通工具必須戴口罩。

食物及衞生局常任秘書長陳松青解釋條例罰則，指市民登上交通工具或進入有關範圍時需一直佩戴口罩，否則有關部門可以拒絕該名人士進入，若該名人士仍不守指示，會罰款5000元，但就不會有監禁的罰則。

行政長官林鄭月娥又指，由7月5日起爆發第3波疫情起，港府已不斷檢討，例如宣佈停課、機組人員不獲豁免等，認為當局已與時並進，張馳有道考慮到本港情況。

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記者：洪芷晴

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