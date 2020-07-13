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【新冠肺炎】林鄭：海洋公園迪士尼需關閉　料樂園將有公布

社會 20:59 2020/07/13

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熱門 陳奕迅 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

行政長官林鄭月娥稱，海洋公園、迪士尼兩個主題公園需要關閉。

疫情反覆，行政長官林鄭月娥稱，海洋公園、迪士尼兩個主題公園需要關閉。

她指出，在疫情下，限聚令收緊至４人或以下群組聚集，料兩個主題公園也很難開放。她相信，兩個主題公園稍後會公布閉園及退票安排。

政府今晚（13日）宣布收緊防疫措施，包括規定所有乘坐公共交通的人士，必須戴口罩；12類處所（遊戲機中心、健身室等）要關閉7天；食肆要控制入座人數，每日下午６時後至翌晨５時不准堂食，只可做外賣；另外禁止多於4人的群組聚集。

另外，政府將免費為4類人士，提供病毒檢測，包括安老院舍工作者、食肆員工、的士司機，以及物管員工，料涉及總人數有40萬人。

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記者：陳曉瑩

疫情 海洋公園 限聚令 林鄭月娥 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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