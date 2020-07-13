林鄭月娥承認本港檢疫中心設施不足有挑戰　不會爭辯今次抗疫工作快或慢

▲ 疫情反覆，行政長官林鄭月娥承認，現時檢疫中心設施面對一些挑戰，而政府在處理疫情時，亦要面對艱難決定。(陳靜儀攝)

疫情反覆，行政長官林鄭月娥承認，現時檢疫中心設施面對一些挑戰，而政府在處理疫情時，亦要面對艱難決定。

她指出，駿洋邨已被徵召幾個月，影響多個公屋家庭，尤其公屋家庭有小朋友，其學校是揀選在駿洋邨附近，希望可用更體恤的做法讓他們盡快上樓，故已發信部份居民，現時已有兩幢大廈「交吉」，經裝修後可編配予居民入住，並指稍後時間竹篙灣應的檢疫中心應該已落成啟用。

她又指，不會爭辯今次抗疫工作「做得快定做得慢」，強調每次抗疫工作「嚴陣以待，迅速應變」，盡快處理。

林鄭月娥又指，防疫抗疫基金已盡最大努力為今次疫情受影響、特別中小企提供適切協助，而兩輪基金大部份已發放，保就業計劃則暫時只處於第一階段，未來仍有第二階段，涵蓋日期至今年11月底。她指，不希望疫情會持續到11月，但會為有需要的行業提供協助，例如出版界有困難，樂意與業界再商討紓援措施。

另外，陳肇始指出，在公共交通工具上要求必須戴口罩，有數個考慮，包括交通工具是公眾出行上班必須使用、交通工具有大量人流，而且在密閉空間、比較擠迫的環境之下，故戴口罩尤其重要，故一定要減低不戴口罩的風險。

至於食肆禁堂食的限制為何不用延至午市，她指需要取得一個平衡，一方面需減低人流，亦要考慮有部份人要上班，有需要出外解決早、午餐，而晚餐則鼓勵市民回家食飯，否則可買外賣。

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記者：洪芷晴