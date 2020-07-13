一文看清：民主派初選電子票初步結果

▲ 民主派初選最終結果還需等紙票點算完畢才可公布。（民主動力fb圖片）

● 香港島 （出線名單數目︰待定；上屆議席：3）

*民主黨許智峯／27,357

袁嘉蔚／19,629

本土派梁晃維／14,601

公民黨鄭達鴻／10,889

柴灣起動徐子見／7,800

楊雪盈／5,571

彭卓棋／2,841

● 九龍東 （出線名單數目︰5；上屆議席：2）

前眾志秘書長黃之鋒／30,047

*公民黨譚文豪／22,061

本土派李嘉達／14,847

人民力量譚得志／10,304

*民主黨胡志偉／9,432

施德來：955

● 九龍西 （出線名單數目︰待定；上屆議席：4）

社民連岑子杰／24,144

本土派張崑陽／16,320

*香港本土毛孟靜／8,801

半島連綫馮達浚／7,493

民協何啟明／6,933

劉偉聰／5,967

*民主黨黃碧雲／3,765

劉澤鋒／1,358 8

安德里／1,090

● 新界東 （出線名單數目︰7；上屆當選議席：5）

何桂藍／26,256

本土派劉穎匡／26,216

*公民黨楊岳橋／24,303

*人民力量陳志全／16,566

本土派鄒家成／16,508

*民主黨林卓廷／14,012

新民主同盟范國威／9,764

呂智恆／9,590

社民連梁國雄／8,944

林景楠／5,239

區政聯盟柯耀林／1,436

李芝融／286

● 新界西 （出線名單數目︰6：上屆當選議席：4）

*本土派朱凱廸／48,479

屯門社區網絡張可森／34,958

前學民思潮發言人黃子悅／22,337

天水連綫伍健偉／20,249

*民主黨尹兆堅／17,828

*公民黨郭家麒／12,827

工黨吳敏兒／10,446

新民主同盟譚凱邦／4,731

● 區議會（第二）（出線名單數目︰4：上屆當選議席：3）

*民主黨鄺俊宇／258,575

本土派岑敖暉／124,659

本土派王百羽／70,611

*民主黨涂謹申／45,596

公民黨李予信／10,260

● 衛生服務界（出線名單數目︰1：上屆議席：1）

醫管局員工陣線余慧明／2,165

專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文／457

*專業議政李國麟／186

民協袁偉傑／48

*現任立法會議員

註：黑體為暫時出線名單，香港港及九龍西出線名單數目待定

資料來源︰香港民意研究所

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責任編輯：尹櫻霖、林曉君