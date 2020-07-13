一文看清：民主派初選電子票初步結果
●香港島 （出線名單數目︰待定；上屆議席：3）
*民主黨許智峯／27,357
袁嘉蔚／19,629
本土派梁晃維／14,601
公民黨鄭達鴻／10,889
柴灣起動徐子見／7,800
楊雪盈／5,571
彭卓棋／2,841
●九龍東 （出線名單數目︰5；上屆議席：2）
前眾志秘書長黃之鋒／30,047
*公民黨譚文豪／22,061
本土派李嘉達／14,847
人民力量譚得志／10,304
*民主黨胡志偉／9,432
施德來：955
●九龍西 （出線名單數目︰待定；上屆議席：4）
社民連岑子杰／24,144
本土派張崑陽／16,320
*香港本土毛孟靜／8,801
半島連綫馮達浚／7,493
民協何啟明／6,933
劉偉聰／5,967
*民主黨黃碧雲／3,765
劉澤鋒／1,358 8
安德里／1,090
●新界東 （出線名單數目︰7；上屆當選議席：5）
何桂藍／26,256
本土派劉穎匡／26,216
*公民黨楊岳橋／24,303
*人民力量陳志全／16,566
本土派鄒家成／16,508
*民主黨林卓廷／14,012
新民主同盟范國威／9,764
呂智恆／9,590
社民連梁國雄／8,944
林景楠／5,239
區政聯盟柯耀林／1,436
李芝融／286
●新界西 （出線名單數目︰6：上屆當選議席：4）
*本土派朱凱廸／48,479
屯門社區網絡張可森／34,958
前學民思潮發言人黃子悅／22,337
天水連綫伍健偉／20,249
*民主黨尹兆堅／17,828
*公民黨郭家麒／12,827
工黨吳敏兒／10,446
新民主同盟譚凱邦／4,731
●區議會（第二）（出線名單數目︰4：上屆當選議席：3）
*民主黨鄺俊宇／258,575
本土派岑敖暉／124,659
本土派王百羽／70,611
*民主黨涂謹申／45,596
公民黨李予信／10,260
●衛生服務界（出線名單數目︰1：上屆議席：1）
醫管局員工陣線余慧明／2,165
專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文／457
*專業議政李國麟／186
民協袁偉傑／48
*現任立法會議員
註：黑體為暫時出線名單，香港港及九龍西出線名單數目待定
資料來源︰香港民意研究所
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責任編輯：尹櫻霖、林曉君