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【新冠肺炎】一文看清十大抗疫措施　搭車戴口罩、限聚令4人及食肆限堂食等

社會 22:00 2020/07/13

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熱門 陳奕迅 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

乘客乘搭公共交通工具，必須戴口罩。（資料圖片）

疫情反覆，政府宣布將限聚令「加辣」，並收緊社交距離措施，TOPick整理出重點十項抗疫措施：

  • 任何人士乘搭公共交通工具，必須佩戴口罩，違者最高可被罰款5,000元
  • 所有食肆每日傍晚6時至早上5時不可提供堂食
  • 「限聚令」回復至最多4人，周年會議、宗教活動等同時不獲豁免
  • 遊戲機中心、健身中心等早前曾關閉的12類表列處所，全部要關閉7天
  • 過去14日曾滯留或到訪高風險地區人士，來港登機前須出示證明顯示接受過病毒檢測，並且結果呈陰性，才可登機，否則航空公司會受罰 

以上五項措施，7月15日（星期三）零時零分起生效，為期7天。

  • 海洋公園、香港迪士尼樂園重新關閉，有待樂園公布
  • 為安老院舍員工、食肆員工、的士司機、物業管理員免費進行檢測，料涉40萬人，港府會引入兩間深圳及澳門私營機構安排檢測服務，並承擔全部費用，爭取本周內開展
  • 公營服務增加檢測量，月底每日可達8,000個
  • 公務員不安排在家工作，但彈性上班及午飯
  • 康文署轄下所有康體場所關閉

林鄭月娥稱，就香港疫情於本月中變得嚴峻，政府不敢掉以輕心。她續稱，事實上疫情反覆無可避免，當各地放寬檢疫措施後，疫情就變得反覆，或有反彈，她希望社會大眾不用恐慌。

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責任編輯：吳卓峰

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