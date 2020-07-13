【限聚令】許樹昌：對「加辣」力度感意外　料兩周後本地個案會逐漸回落

▲ 許樹昌指病毒有14天潛伏期，故未來一至兩周仍會出本地個案，但會逐漸回落。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情急速惡化，港府5日內兩度出手收緊防疫，今（13日）更宣布新一輪限聚令等社交距離措施再「加辣」，包括強制任何人士乘搭公共交通工具必須佩戴口罩，及所有食肆每日傍晚6時至早上5時不可提供堂食等；中大專家許樹昌對港府今次「加辣」力度之強也感意外，但認為能有助遏止今波疫情，預計未來一兩周，本地個案新增數字會明顯下降。

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感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，樂見港府出手強制市民乘搭公共交通工具必須佩戴口罩，「說了這麼久終於做」；至於限食肆傍晚至清晨不得堂食，曾祈殷認為是從食肆生存空間及疫情中取得平衡，「先行這步，現時的非常措施主要為市民起警剔作用。」新一輪限聚令僅實施7日至下周二（21日），曾指屆時若多區仍有群組爆發，則有需要再延長。

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政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，自父親節放鬆防疫措施後，市民防疫意識出現鬆懈，有需要再次收緊相關措施，但直言對限制食肆傍晚至清晨不得堂食感意外，估計對控制整體疫情有明顯作用，不過由於病毒有14天潛伏期，故未來一至兩周仍會出本地個案，但會逐漸回落；許又提到明白公務員要為市民服務只能安排彈性上班，但呼籲私人企業自行實施員工在家工作，減少繁忙時間街道上的人流。

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記者：鄧凱文