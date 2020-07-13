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民主派初選本土派大勝　李國麟率先出局

政治 23:08 2020/07/13

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民主動力公布民主派初選電子投票初步結果。（民主動力Facebook圖片）

民主派初選電子投票初步結果公布，本土派於各分區直選均名列前矛，而多名爭取連任的立法會議員中，得票較高者多為過往常衝在前的相對年輕議員，包括民主黨鄺俊宇、許智峯、公民黨譚文豪、楊岳橋。而從票數上看，起碼兩名現任議員要出局。

其中一名篤定出局的是，連任四屆的衛生服務界的李國麟，在4名參選人當中排名第三，僅獲186票。至於一向被指高危的民主黨黃碧雲，在九龍西選區位列第七，雖然九龍西未決定出線名單數目，但以其排名來看，料很大機會要出局。

民主黨另外6位議員，除了出選香港島的許智峯排首位，出選超級區議會的鄺俊宇更繼續成為「票王」，涂謹申則排第四，而胡志偉、尹兆堅、林卓廷在各自選區均排第五，暫安全出線。

至於公民黨，現任立法會議員譚文豪在九龍東排名第二；出選新界東的楊岳橋位列第三，鐵定出線；新界西的郭家麒雖然排第六，但紙票若無太大變數，料亦可成功出線。公民黨表示尊重初選結果，亦會用心理解初選結果並作檢討。

另外，香港民意研究所副行政總裁鍾劍華承認，是次初選部分資料被洩露，不排除是知情人士刻意洩露、或系統被入侵、或點票過程被監察，強調會進行調查；鍾劍華又指，電子票暫時出現逾千個重複投票，強調最終結果要待明日傍晚才會公布。

撰文 : 傅流螢

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