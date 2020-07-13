【新冠肺炎】康文署室內外場地周三起關閉至另行通知　本月餘下康樂、體育及文化活動取消

▲ 康文署宣布周三起（15日）會採取進一步限制措施。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情急速惡化，港府今宣布新一輪限聚令等社交距離措施再「加辣」，康文署其後亦宣布周三起（15日）會採取進一步限制措施，如室內體育設施、戶外康樂場地及設施將暫停開放，直至另行通告；同時亦取消七月份餘下的所有康樂、體育及文化活動。

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康文署暫停開放設施及場地如下：

戶外康樂場地及設施：網球場、草地滾球場、運動場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場、屯門康樂體育中心、草地球場、人造草地足球場、硬地球場、門球場、乒乓球枱、燒烤場、極限運動場、滾軸溜冰場、滾軸曲棍球場、滑板場、戶外健身設施、模型車場、模型船池、單車設施（單車通道除外）、露天劇場、公眾游泳池、泳灘、水上活動中心、度假營和貝澳營地等

室內體育設施：體育館、壁球中心、羽毛球中心等

所有陸上康體設施七月份的個人及團體預訂申請，及公眾游泳池七月份的團體預訂申請

公共圖書館及其自修室

位於康文署轄下表演場地的城市售票網售票處和附設自助取票機

露天劇場、免費康體場地作非指定用途活動／銷售活動的預訂申請

所有設於圖書館和三個港鐵站的還書箱及位於港島東體育館休憩處、香港文化中心和大圍村南道的自助圖書站

康文署補充指，因場地關閉而引致的退款安排，租用人可填妥退款申請表，連同用場許可證正本遞交到康文署各分區康樂事務辦事處的櫃枱或郵寄到各相關康樂場地。退款申請表格可在本署網頁下載（www.lcsd.gov.hk/tc/aboutlcsd/forms/refund.html）；而因文化設施關閉而引致的退款、退票事宜將於稍後作出安排。

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責任編輯：鄧凱文