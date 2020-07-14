中聯辦: 嚴厲譴責反對派非法「初選」   堅定支持特區政府依法查處

中聯辦發言人13日表示，嚴厲譴責反對派政團罔顧有關法律和特區政府警告，執意開展非法「初選」 ; 並堅定支持特區政府深入調查、依法查處。

發言人指出，立法會選舉事務有著嚴格的法定程序，反對派少數團體和頭面人物，在外部勢力的支持下，處心積慮，策動謀劃，舉行這次所謂「初選」，是對現行選舉制度的嚴重挑釁，是對立法會選舉公平公正的嚴重破壞，是對其他擬參選人合法權利和正當利益的嚴重損害。所謂「初選」還藉機攫取大量市民個人信息和選民資料，涉嫌違反私隱條例。

發言人點名提到戴耀廷，協調此次反對派「初選」是典型的涉嫌犯法。在香港國安法實施之後，一些人居然簽署「共同綱領」，並肆無忌憚地揚言，協調反對派參選立法會的目標就是要控制立法會、否決財政預算案、癱瘓特區政府、全面「攬炒」香港、顛覆國家政權，已經涉嫌觸犯香港國安法第22條以及香港本地選舉法律。戴耀廷此前因非法佔中案已被判囚16個月，尚處於保釋等候上訴期間，竟然如此高調地公然操縱選舉，他是受了誰的指使？又是誰給了他這樣的底氣？

發言人指出，任何組織和任何個人所作出的非法選舉行為，注定不會得到他們想要的結果。任何甘當外部勢力代理人的投機分子，任何對抗國家、破壞一國兩制、妄圖割裂香港與祖國的頑固分子，注定是沒有出路的，香港特別行政區的制度裡不存在他們肆意妄為的空間。