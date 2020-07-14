設計思維如何幫助政府、非政府組織和社會企業創新，為社會創造正面積極的影響？

對於MAKE Studios的創辦人及總監Patti Hunt來說，現在是最好的時機重新思考和構思我們如何能更好地貢獻社區、市民和地球。過去一年的社會和經濟動盪，揭示了當前商業、價值體系、架構、組織和專業操守上， 許多我們長期忽視了的漏洞和問題。

「長久以來第一次，人們終於能夠一起看到社會中的低效率、偏見及浪費。光是看到這些問題已經能夠促使人們行動。」

這亦是為甚麼現在是一個糾正過去錯誤及建立更好的新常態的好時機。設計式思維在實踐、工具及方法三方面，提供過去未曾嘗試的替代方案。對於Patti來說，設計思維的本質是以人為本，是要以此方向解決社會面臨的問題並從中創造新機遇。

▲ (右) MAKE Studios 創辦人及總監 Patti Hunt

新加坡就是一個很好的例子，政府正利用設計思維來塑造政策制定的方向。他們將設計思維融入教育課程中，令市民從小就能辨識社會上的需要，並能解決相關問題作出貢獻。

「我們可以運用設計思維作為一個 「斷路器」，去改變以往沒有效用的做法。作為解決問題的方法，它可以幫忙我們得到不同而更好的結果。」

接下來的重點便是如何找到真正要解決的問題。

非政府組織或社會企業通常熟悉他們一直想解決的問題。機構裏存在大量的洞見和智慧，可以在員工、義工和客户身上找到。但運用設計思維時，我們須系統性地審視問題，除了收集機構的相關資訊，亦要跳出前設並考慮更多情況。以露宿者問題為例，它反映出的可能是更基本的行政或財政管理的問題。

社會福利界一般傾向遵循意見主導的過程，透過大量的討論、持份者會議、既有的立場和意見來解決問題。設計思維正正相反，它重視能令人們反思的佐證、資料搜集和原型設計，而非主觀意見。

「有時機會存在於不同持份者或不同機構之間的空白之處。設計思維的作用是就是創造空間去反映和找到更大的機會。」

即使我們定義了正確的問題，要付諸實行並不容易，尤其是當持份者之間缺乏協調和合作。透過共創方案正正能達至結果。

共同創造解決方案意味著可以與不同持份者協調、談判並達成共識。因此，解決方案能在共創過程中出現，而不是圍繞意見不合的地方作猜測。共創能引導出一個結果，而不會停滯在對話中。一些眾籌平台正是好例子，令市民能在決策過程中直接發表想法、提供解決方法，並就不同方案進行投票。這就是一個好的 「斷路器」，解決沒完沒了的會議和磋商。

▲ Patti和她的團隊領導的「Design Thinking for Impact」計劃是一個將非政府組織與設計思維社區和企業客戶聯繫起來的公共社區項目，目的是促進社會創新和變革。

社會服務機構及社會企業可以透過以下三種途徑學習設計思維，並獲得理想結果：

和現有的設計思維社區和專家聯繫起來以獲得靈感。這是一個低成本、低風險的簡單步驟。

對不同的做事方法保持開放，並嘗試用不同的方法取代不起作用的方案。

走出去與最終用戶交談。「我建議大家做的一件事就是和面對問題的人交談，讓自己沉浸其中。」

今天，我們有必要與私人機構、公營部門和市民大眾共同創造創新的解決方案，而不是陷入各自為政的討論之中。這能幫助我們從設計思維轉化成行動。

Patti總結道：「一切都始於市民的參與。」

在描述一個理想的社會體系時，她說：「我們需要關注市民的參與，確保所有不同的聲音都被聽到。不僅是我們經常聽到的聲音，而是那些被政策直接影響但被忽略的聲音。我們需要以此作為基本的原則。」

Patti將於2020年7月30日在Unleash! 設計思維論壇上主持「公商民攜手共創未來」專題研討，重點討論如何解决社會的棘手問題，並探討丹麥、新加坡和台灣的具體例子。

Patti是MAKE Studios的創辦人及總監，並成立了「Design Thinking Hong Kong」，致力通過社交聚會、活動、工作坊和會議將設計思維融入社區中。

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（圖片由StartupsHK提供）