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【留家抗疫】古巨基留家慶祝結婚周年　164天沒出家門：Kuson的健康比任何事都重要

娛樂 10:16 2020/07/14

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

古巨基一家為防疫，已連續留在家中164天沒出門。

新冠肺炎第三波疫情大爆發，多個確診者感染源頭不明，市民再次展開留家抗疫生活。藝人古巨基去年底榮升爸爸，有鑑於新冠肺炎自農曆新年起爆發，為幼子Kuson健康著想的他，便與太太Lorraine已沒出家門164天，把可能感染新冠肺炎的風險減至最低。

在家隔離多天，古巨基於昨日（7月13日）在個人社交平台分享慶祝結婚6周年的點滴，貼出一家3口的溫馨相片，並寫：「疫情下的結婚6周年，第1次3個人的紀念日，第164天沒有出過家門。」

古巨基兒子Kuson已7個月大。（Instagram圖片）

早前，新冠肺炎疫情緩和，古巨基本以為終於可以出關，不過為了兒子的健康著想都決定繼續留在家中：

本來計劃早前的連續沒確診日達到24日便能出關，可是突然迎來了新一波疫情，數字甚至比第一波更為讓人擔心。

家中多了一位小生命，Kuson的健康比我倆任何事都重要，我們真的不敢冒任何風險，決定繼續自我隔離家中，觀望疫情情況。

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古巨基與太太結婚6周年。（Instagram圖片）

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基仔安排員工Home office

雖然一直在家與太太湊仔，但古巨基都不忘工作，並因應疫情再次爆發安排員工留家工作，非常體貼員工：

雖然一直留在家中， 但工作上的會議一直都以視像通話進行。因為這波疫情涉及多宗社區感染甚至幾天內累積百多宗個案，為了安全起見，我也讓我設計公司的同事們不用上班，在家Home office。

新一波疫情確診數字每天都創新高，情況讓人擔心，希望大家盡量減少社交活動多Stay home，如外出請常戴口罩，以策安全。

古巨基又再三呼籲市民不能鬆懈，繼續戴好口罩及勤洗手，希望疫情可盡快完結。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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