【疏忽照顧】到公園玩被男童欺凌　揭狠心媽媽叫4歲女兒獨自落街玩免嘈醒家中BB

▲ 有港媽在公園遇到一名4歲女童，揭發媽媽叫她獨自落街玩，避免嘈醒家中的BB。

疏忽照顧兒童後果可大可小，有港媽在社交媒體分享，她在公園遇到一名4歲女童，向她哭訴被一名男童欺負，才揭發原來媽媽叫她獨自落街玩，避免嘈醒家中的BB。好心港媽於是帶女童去附近區議員辦事處，希望為她找回家人。

這名港媽昨日（13日）於Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，她指早前趁接兒子放學的空檔，帶細女到公園玩。期間她聽到有兩名男童與一名女童一起玩，當時女童正哭泣，但她未有理會。

好心媽帶到區議員辦事處尋家人

相隔幾分鐘後，女童走到港媽前向她表示被其中一名男童打，於是她問女童「個男仔係咪你哥哥嚟？」女童稱不認識對方，港媽追問「你屋企人呢？」，她覆述女童所說︰

佢（女童）話屋企BB瞓咗覺，媽媽話叫佢落街玩唔好嘈醒BB。

港媽再問女童是否自己一個人落街玩，女童說是。她了解後，知道女童4歲，而且八達通及錢不見了。因此港媽伸出援手︰

我當下惟有帶佢去附近區議員辦事處搵人幫佢搵屋企人。

她慨嘆女童才4歲，媽媽竟然叫她自己落街，不禁認為「冇嘢呀嘛？搏養少個咩」。

網民︰疏忽照顧兒童應報警

網民紛紛留言指女童母親疏忽照顧兒童，並建議港媽報警，以免之後再有同類事件發生。有網民表示︰

4歲一齊出街都拖到實啦！點會俾佢自己落街玩，癡線咩，香港治安好都唔係咁樣啦！

咁細個落樓下都好危險……

另有網民分享類似經歷，事發在屋苑的室外遊樂場，「個小妹妹係四歲幾！佢又係話媽媽生咗細佬叫我唔好嘈自己落街玩」。她立即帶女童回所住的大樓，叫她回家，對方稱「平時自己落樓下學畫畫」。

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責任編輯︰駱秀玲